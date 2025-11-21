Mercados

Bruxelas insta Portugal a transpor lei sobre mercados de instrumentos financeiros

  • Lusa
  • 21 Novembro 2025

A Comissão Europeia instou Portugal e outros países a transporem integralmente a diretiva alterada da União Europeia (UE) relativa aos mercados de instrumentos financeiros.

A Comissão Europeia instou esta sexta-feira Portugal e outros países a transporem integralmente a diretiva alterada da União Europeia (UE) relativa aos mercados de instrumentos financeiros, que prevê sanções para infrações, após terem falhado o prazo para o fazer.

No âmbito do pacote de infrações de novembro, o executivo comunitário anuncia que decidiu dar início a processos por infração através de notificações formais a Portugal e outros países da UE — Bélgica, Bulgária, Alemanha, Estónia, Grécia, Espanha, França, Itália, Lituânia, Países Baixos, Polónia e Roménia –, “por não terem transposto integralmente a diretiva” que alterou a lei relativa aos mercados de instrumentos financeiros.

Os países tinham de fazer tal transposição para o direito nacional até 29 de setembro de 2025.

A diretiva em causa exige que os Estados-membros prevejam sanções para as infrações a determinadas novas disposições relacionadas com as fitas consolidadas, isto é, sistemas de informação financeira que agrega dados de diferentes fontes (como bolsas de valores e corretores) para fornecer um histórico unificado de preços e transações de instrumentos financeiros, como ações, títulos e derivados.

“A plena aplicação da legislação é fundamental para garantir o lançamento bem-sucedido das fitas consolidadas e a aplicação harmoniosa” do quadro comunitário, salienta Bruxelas.

Os países têm agora dois meses para responder às cartas de notificação formal e para concluir a transposição e notificar a Comissão Europeia.

Na ausência de uma resposta satisfatória, a instituição poderá decidir emitir um parecer fundamentado, o passo seguinte de um procedimento de infração.

Os registos consolidados são fluxos de dados centralizados que reúnem os preços e os volumes de instrumentos financeiros, tais como ações e obrigações, de centenas de plataformas de negociação em todos os Estados-membros num único fluxo de informações, igualmente acessível a todos.

Ao fornecer informações quase em tempo real sobre as condições de preços nas plataformas da UE, os registos consolidados permitem que os utilizadores, tais como investidores e corretores, tomem decisões mais informadas.

Em causa estão mercados de instrumentos financeiros, ambientes onde se negociam ativos como ações, títulos, moedas e derivados.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Bruxelas insta Portugal a transpor lei sobre mercados de instrumentos financeiros

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

‘Mapa’ do fim dos fósseis cai na proposta de acordo da COP

Ana Batalha Oliveira,

A ausência de referência à criação de um mapa que desenhe o caminho de abandono dos combustíveis fósseis está a criar uma larga contestação.