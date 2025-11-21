E aí vão três. Dona da Iberia junta-se à corrida pela privatização da TAP

E aí vão três. O Grupo IAG, dono da British Airways, Iberia e Aer Lingus, anunciou esta sexta-feira a entrega da manifestação de interesse na privatização da TAP à Parpública, cumprindo o primeiro passo formal do processo.

“O IAG confirma que apresentou uma declaração de interesse à Parpública no âmbito do processo do Governo para a privatização parcial da TAP“, diz o grupo em comunicado. Alerta, no entanto, que “é necessário esclarecer vários temas antes de o IAG poder propor um investimento“.

“Acreditamos que a TAP terá um potencial significativo dentro do IAG. O nosso modelo descentralizado proporciona margens líderes no setor e está em consonância com a ambição do governo português de proteger a TAP. O nosso historial demonstra como investimos para fortalecer as nossas companhias aéreas, beneficiando clientes, funcionários, economias locais e acionistas”, acrescenta.

A americana Bernstein Research divulgou esta semana um análise onde atribui ao Grupo IAG o favoritismo na corrida à reprivatização da TAP, como avançou o ECO. Os analistas destacam que a dona da British Airways tem uma menor exposição ao Brasil que as concorrentes e, ao contrário destas, não está neste momento envolvida noutras operações de concentração.

O Governo aprovou em julho a reprivatização de 49,9% da TAP, incluindo 5% para os trabalhadores. O caderno de encargos limita os candidatos a companhias aéreas com um volume de negócios anual superior a 5.000 milhões de euros.

A manifestação de interesse na venda tem de ser enviada à Parpública até 22 de novembro. Além do Grupo IAG, também a Air France-KLM e a Lufthansa . O Governo tem afirmado que existem outros interessados, inclusive de fora da Europa.

Findo o prazo para as manifestações de interesse, a Parpública tem 20 dias para entregar aos ministérios das Finanças e das Infraestruturas um relatório que inclui a validação do cumprimento dos requisitos para participar na operação. Os interessados que passem o teste serão convidados a apresentar propostas não vinculativas.