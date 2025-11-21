É cliente do Eurobic? A partir de segunda-feira passa para o Abanca. Saiba o que vai mudar

Os clientes do Eurobic vão migrar para o Abanca a partir da próxima segunda-feira, dia 24, no que marca o fim do processo de integração do banco que pertencia a Isabel dos Santos na instituição galega. Isto significa que o serviço Eurobic Net na app e no computador deixará de estar disponível. Ao invés, deverá passar a utilizar os canais digitais do Abanca. Mas há mais alterações em curso.

O processo de migração dos 240 mil clientes do Eurobic para o Abanca irá decorrer nos próximos dias. E já estão a ser alertados para as mudanças que irão ocorrer.

Desde logo haverá uma interrupção do serviço Eurobic Net — app e homebanking — entre esta sexta-feira e domingo. Pelo que, para realizar operações financeiras como consultar o saldo ou fazer transferências e pagamentos, os clientes deverão passar utilizar os canais digitais do Abanca a partir de segunda-feira, utilizando o NIF no lugar do “utilizador” e a password que usa atualmente nos canais do Eurobic no lugar do “PIN”. (Se já é cliente do Abanca, nada muda, mas poderá notar perturbações no acesso ao homebanking ou app durante o fim de semana).

Para os clientes do Eurobic, o banco avisa que, antes de a app e homebanking do Eurobic serem desligados, o cliente deve ter de assegurar que tem comprovativos de operações efetuadas até ao dia 20 de novembro, pois não irão transitar para os canais do Abanca.

“Se necessitar de algum comprovativo, deverá descarregá-lo dos canais digitais do Eurobic antes da data indicada”, informa o banco no site.

O banco avisa também operações pendentes de autorização já deviam estar concluídas, pois não serão transferidas para os canais do Abanca.

Ainda assim, todo o processo de migração, assegura o banco, será automático e além da informação dos produtos financeiros que tem contratados, há mais informação a transitar para os canais digitais do Abanca, tal como os beneficiários frequentes, débitos diretos e documentos digitais.

IBAN muda, mas não afeta transações (mas apenas durante um ano)

Outra mudança importante: os clientes vão ter novos IBAN a partir da próxima segunda e dos quais já foram informados por carta. “Esta alteração não afetará os seus débitos diretos, transferências, SPIN ou outras transações recorrentes durante o primeiro ano a partir de 24 de novembro de 2025, uma vez que iremos geri-los automaticamente para que não tenha de se preocupar com nada”, informou o banco na carta a que o ECO teve acesso.

Todavia, “para garantir que as suas operações não sejam de forma alguma afetadas a partir de 24 de novembro de 2026, será necessário que atualize o IBAN o mais brevemente possível nas suas operações regulares e periódicas, e utilize o novo IBAN em qualquer transação”.

No seu site, o banco diz que “não precisa de se preocupar com nada” relativamente à mudança de IBAN. “No entanto, nos casos das transferências imediatas em que seja destinatário, é importante que transmita o seu novo IBAN ao emissor, de forma a evitar possíveis perturbações no sucesso deste tipo de operação, por motivos alheios ao Abanca”, avisa.

Por outro lado, se utilizar um agregador de contas para visualizar as suas posições, gerir as suas transações ou aceder às informações da sua conta, “é importante” atualizar o IBAN associado a essa app ou agregador, recomenda na carta enviada aos clientes.

O banco deixa ainda outra nota importante: só deve usar o novo IBAN a partir de segunda-feira.

Sucursal Abanca perto do fim

O Eurobic foi adquirido pelo Abanca no verão de 2024, por cerca de 350 milhões de euros, resolvendo um impasse acionista que se verificada desde o início de 2020, quando rebentou o caso Luanda Leaks. No último ano e meio, o banco liderado por Juan Carlos Escotet tem vindo a “digerir” a aquisição do banco português e o processo está prestes a terminar.

Como o ECO avançou no final do ano passado, o banco galego optou por concentrar a atividade em Portugal no Eurobic e avançou com um processo de fusão transfronteiriça no âmbito do qual se separou a atividade em Portugal da casa-mãe galega e transferiu toda a carteira de crédito e de depósitos (ativos e passivos), incluindo trabalhadores, que já tinha por cá para a estrutura do que era o Eurobic. A fusão já foi registada.

Com isto, a sucursal portuguesa do Abanca fecha portas. Também a marca Eurobic vai desaparecer, mantendo-se o banco galego a operar no mercado português com a sua marca.

Concluído este processo, o Abanca emergirá como sétimo maior banco no mercado português, atrás dos ‘Big-5’ e do Crédito Agrícola, contando com mais de 300 mil clientes e 20 mil milhões de euros em volume de negócios.