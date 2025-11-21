Economia

Endividamento da economia dá maior salto desde a pandemia

Estado, empresas e famílias tiveram um aumento do seu endividamento em 9,4 mil milhões em setembro, na maior subida desde abril de 2020, após o confinamento por conta da pandemia.

Desde a pandemia que o endividamento da economia não registava um crescimento tão acentuado. Em setembro, a dívida do setor não financeiro — administrações públicas, empresas e particulares — deu um salto de 9,4 mil milhões de euros, a maior subida desde abril de 2020, após o confinamento decretado pelo Governo para contrariar a crise pandémica.

Nesse mês de abril de 2020 o endividamento da economia deu um salto de 11,4 mil milhões de euros, correspondendo em grande medida ao esforço público para apoiar famílias e empresas afetadas pelo confinar da uma boa parte da atividade económica.

O Banco de Portugal adianta esta sexta-feira que o aumento registado em setembro se deveu sobretudo ao setor público, onde o endividamento cresceu 6,7 mil milhões de euros. Uma evolução que não constitui uma novidade depois dos dados da dívida pública terem mostrado um disparo naquele mês, situação que obrigou o Ministério das Finanças a vir a público para assegurar que tem tudo sob controlo — pelo menos no que toca ao cumprimento do objetivo de redução do rácio da dívida pública.

No que toca ao setor privado, observou-se um aumento de 2,6 mil milhões de euros, com o banco central que tal evolução se deveu às famílias que pediram mais dinheiro ao banco para comprar casa (+1,0 mil milhões) e também às empresas, que sentiram necessidade de se financiarem junto da banca naquele mês (+800 milhões de euros).

Nota: Se está a aceder através das apps, carregue aqui para abrir o gráfico.

Novo recorde em termos absolutos, mas pesa o mesmo

O Banco de Portugal dá conta ainda de dois indicadores que parecem contradizer-se entre si. Com o salto de 9,4 mil milhões de setembro, o endividamento da economia atingiu os 866,4 mil milhões de euros, o que constitui um novo recorde em termos absolutos.

Ainda assim, o seu peso em termos da riqueza produzida pelo país praticamente estabilizou no terceiro trimestre: o rácio do endividamento da economia baixou para 287,3% do Produto Interno Bruto (PIB), uma descida muito ligeira (nem 0,1 pontos percentuais) em relação ao trimestre anterior.

Embora a dívida tenha subida, o bom andamento da economia naquele período compensou, resultando numa variação quase nula do peso do endividamento no PIB – de resto, o gráfico acima demonstra esse comportamento divergente entre as duas variáveis nos últimos anos.

O valor mais elevado deste rácio foi atingido no primeiro trimestre de 2021, durante o período da pandemia, quando o endividamento da economia alcançou os 384% do PIB. Desde então tem vindo a cair progressivamente, tendo estabilizado desde o início deste ano.

(notícia atualizada às 11h41)

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Endividamento da economia dá maior salto desde a pandemia

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.
Entrega do documento do Orçamento do Estado para 2026 - 09OUT25

Dívida pública sobe mas Finanças mantêm meta de 90,2% do PIB

Luís Leitão,

Apesar da subida de 6 mil milhões de euros da dívida pública em setembro para 97,6% do PIB, o Ministério das Finanças reitera a meta de fechar 2025 com uma dívida pública equivalente a 90,2% do PIB.