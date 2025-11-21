Euribor volta a descer a três, a seis e a 12 meses

A taxa Euribor desceu esta sexta-feira a três, a seis e a 12 meses em relação a quinta-feira, pela segunda sessão consecutiva. Com as alterações desta sexta-feira, a taxa a três meses, que recuou para 2,047%, permaneceu abaixo das taxas a seis (2,123%) e a 12 meses (2,220%).

A taxa Euribor a seis meses, que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, baixou esta sexta-feira, ao ser fixada em 2,123%, menos 0,011 pontos que na quinta-feira. Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock de empréstimos para a habitação própria permanente com taxa variável. Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente.

que passou em janeiro de 2024 a ser a mais utilizada em Portugal nos créditos à habitação com taxa variável, Dados do Banco de Portugal (BdP) referentes a setembro indicam que a Euribor a seis meses representava 38,3% do stock Os mesmos dados indicam que as Euribor a 12 e a três meses representavam 31,87% e 25,33%, respetivamente. No prazo de 12 meses, a taxa Euribor também recuou, ao ser fixada em 2,220%, menos 0,001 pontos.

menos 0,001 pontos. No mesmo sentido, a Euribor a três meses caiu esta sexta-feira para 2,047%, menos 0,007 pontos do que na quinta-feira.

Em relação à média mensal da Euribor em outubro esta subiu de novo nos três prazos, mas de forma mais acentuada a 12 meses. A média da Euribor em outubro subiu 0,007 pontos para 2,034% a três meses e 0,005 pontos para 2,107% a seis meses.

Já a 12 meses, a média da Euribor avançou mais acentuadamente em outubro, designadamente 0,015 pontos para 2,187%.

Em 30 de outubro, o Banco Central Europeu (BCE) manteve as taxas diretoras, pela terceira reunião de política monetária consecutiva, como tinha sido antecipado pelo mercado e depois de oito reduções das mesmas desde que a entidade iniciou este ciclo de cortes em junho de 2024.

A presidente do BCE, Christine Lagarde, considerou no final da reunião de 30 de outubro, em Florença, que a entidade se encontra “em boa posição” do ponto de vista da política monetária, mas sublinhou que não é um lugar fixo.

A próxima reunião de política monetária do BCE realiza-se em 17 e 18 de dezembro em Frankfurt.

As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 19 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.