Fundação Álcool e Sociedade premia pessoas e entidades pelo seu compromisso com a proteção da infância

A Fundação ANAR, o atleta Álvaro Núñez, a Fundação A La Par, a Atresmedia e o centro escolar SAFA Linares foram distinguidos na primeira edição dos Prémios «CERO» da Fundação Álcool e Sociedade (FAS).

Estes prémios reconhecem o compromisso de pessoas e entidades que promovem estilos de vida saudáveis entre os menores e sublinham a importância da prevenção do consumo de álcool. A cerimónia de entrega decorreu no âmbito da gala do 25.º aniversário da organização, coincidindo com a Semana da Infância.

Tal como sublinhado pela FAS, os Prémios «CERO», concebidos por Ágatha Ruiz de la Prada e produzidos pela Fundação A La Par, nascem com a vocação de destacar projetos e trajetórias que promovem a educação, a responsabilidade e a proteção da infância e da adolescência em diferentes âmbitos.

Nesta primeira edição, a Fundação ANAR foi distinguida como entidade de referência na prevenção e bem-estar da infância e adolescência, em reconhecimento ao seu apoio contínuo a menores em situação de risco e ao seu trabalho fundamental na deteção precoce de problemas que afetam crianças e jovens.

O prémio na categoria de desportistas que lideram iniciativas destinadas à infância ou que são um exemplo de superação foi atribuído a Álvaro Núñez, o primeiro atleta com síndrome de Down a completar uma maratona, cuja conquista representa esforço, disciplina e capacidade de superar barreiras.

O júri também destacou, na categoria de iniciativa dedicada à prevenção, o alcance do «Projeto Elliot» da Fundação A La Par, que visa prestar apoio pessoal e digital para a vida independente de pessoas com deficiência intelectual.

A Atresmedia foi premiada no âmbito dos meios de comunicação que lideram iniciativas destacadas pela promoção do cuidado e bem-estar da infância pela sua iniciativa «Objetivo Bienestar Junior», que promove hábitos de vida saudáveis entre os mais jovens. Por sua vez, o centro escolar SAFA Linares (Jaén) foi galardoado com o Prémio Especial pelo seu trabalho educativo.

A Fundação Álcool e Sociedade destaca que, com os Prémios «CERO», reforça o seu compromisso com a educação preventiva e valoriza o trabalho daqueles que contribuem para que a mensagem do consumo zero de álcool por menores avance e tenha um impacto real na sociedade.

O júri também destacou, na categoria de iniciativa dedicada à prevenção, o alcance do «Projeto Elliot» da Fundação A La Par, que visa prestar apoio pessoal e digital para a vida independente de pessoas com deficiência intelectual.

A Atresmedia foi premiada no âmbito dos meios de comunicação que lideram iniciativas destacadas pela promoção do cuidado e bem-estar da infância pela sua iniciativa «Objetivo Bienestar Junior», que promove hábitos de vida saudáveis entre os mais jovens. Por sua vez, o centro escolar SAFA Linares (Jaén) foi galardoado com o Prémio Especial pelo seu trabalho educativo.

A Fundação Álcool e Sociedade destaca que, com os Prémios «CERO», reforça o seu compromisso com a educação preventiva e valoriza o trabalho daqueles que contribuem para que a mensagem do consumo zero de álcool por menores avance e tenha um impacto real na sociedade.