Governo “não aceita ultimatos, ameaças e falsas alegações” da Ryanair para sair dos Açores

O ministro das Infraestruturas afirmou esta sexta-feira que o Governo português “não aceita ultimatos nem ameaças” da Ryanair, após a companhia aérea irlandesa anunciar que vai cancelar os voos para os Açores em março de 2026.

A companhia aérea de baixo custo alegou para o fim das ligações aéreas de e para a região autónoma dos Açores “elevadas taxas aeroportuárias” e acusou o Governo de “inação”.

Em declarações aos jornalistas a margem do 24.º Congresso da Associação Nacional de Transportadores Públicos Rodoviários de Mercadorias (ANTRAM), em Vilamoura, no Algarve, Miguel Pinto Luz disse que as declarações da Ryanair “foram recebidas com enorme surpresa”.

“A Ryanair já nos habituou, ao longo dos anos, a atitudes e afirmações fora das regras normais de funcionamento entre instituições. Do lado do Governo português não vai ter a mesma resposta”, afirmou o governante.

O ministro classificou algumas das afirmações da Ryanair “como desonestas”, porque comparam períodos que “não é possível comparar”.

Segundo o ministro, as taxas de navegação aérea têm vindo a descer desde 2023, colocando Portugal entre os países mais competitivos da Europa.

“É só avaliar a evolução das taxas nos últimos anos e algumas das afirmações até são desonestas desse ponto de vista, porque comparam anos que não é possível comparar”, sublinhou.

Miguel Pinto Luz recordou ainda que “tanto o Governo Regional dos Açores como o Turismo de Portugal têm apoiado a Ryanair para voar para Portugal e, neste caso, para o destino Açores”, ao longo dos últimos anos.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para garantir que a Região Autónoma dos Açores não saia prejudicada. Mas não aceitamos ultimatos, nem ameaças, nem falsas alegações. Somos pela verdade”, concluiu.

A Ryanair anunciou na quinta-feira que irá cancelar todos os voos de e para os Açores a partir de 29 de março de 2026, justificando a decisão com “taxas elevadas” e acusando o Governo português de “inação”, após um aumento de 120% nas taxas de navegação aérea e a introdução de uma taxa de viagem de dois euros.