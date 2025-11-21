Greenvolt vende dois projetos de armazenamento de energia com 1,2 GWh na Polónia

A Greenvolt anunciou esta sexta-feira um acordo para venda à Northland Power de dois projetos de sistemas de armazenamento de energia em baterias na Polónia, com uma capacidade de 1,2 gigawatts-hora (GWh), sem avançar o valor do negócio.

Em comunicado, a empresa portuguesa de projetos solares, eólicos e de armazenamento de energia de grande escala detalhou que os dois projetos em causa – Mieczysławów (200 megawatts (MW) / 800 megawatts-hora (MWh)) e Kamionka (100 MW / 400 MWh) – situam-se no oeste da Polónia e encontram-se na fase de pronto a construir.

“Foram concebidos para garantir uma duração de armazenamento de quatro horas, reforçando a flexibilidade do sistema e proporcionando serviços essenciais de balanceamento”, salientou a Greenvolt, detalhando que ambos têm contratos de capacidade com duração de 17 anos, indexados à inflação, e deverão iniciar a construção em 2026.

Quando entrarem em operação, serão dos primeiros projetos de armazenamento de energia em baterias (BESS, na sigla inglesa) de grande escala na Polónia.

“Esta transação está alinhada com a estratégia de rotação de ativos da Greenvolt, que prevê a venda de cerca de 70–80% dos ativos desenvolvidos internamente, mantendo 20–30% no balanço”, apontou. Questionada pela Lusa, a empresa não revelou o valor do negócio.

A Northland Power Inc. é um produtor global de energia de origem canadiana que detém e opera um portefólio diversificado de ativos de infraestrutura energética em todo o mundo, segundo a mesma nota.