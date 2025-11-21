Grupo Albia entrega os II Prémios Albia de Sustentabilidade

Ele destacou que, pela primeira vez, os prémios receberam candidaturas internacionais, «refletindo o crescente interesse global em impulsionar iniciativas que promovam modelos e setores mais sustentáveis, tanto para o meio ambiente como para a sociedade».

Isabel Moreno, física e meteorologista, foi a responsável por conduzir o encontro, que reuniu cerca de 200 pessoas, representantes de empresas e entidades com impacto ou com potencial para impactar a indústria funerária em matéria de sustentabilidade.

Daniel Palacios, diretor-geral do Grupo Albia, destacou que «a grande aceitação desta segunda edição confirma que existe um compromisso real por parte do setor para avançar em direção a um modelo mais responsável, mais humano e mais sustentável. Os projetos que conhecemos demonstram que a inovação e a sensibilidade podem andar de mãos dadas e que a sustentabilidade já faz parte do presente da indústria funerária».

Os prémios reconheceram cinco iniciativas. Por um lado, Valkyrias del Mar como melhor projeto com consciência ambiental. Como melhor produto para uma despedida mais sustentável, foi reconhecido o trabalho da Zoèpure. A Facultatieve Technologies recebeu o prémio de melhor inovação. A PFB Serveis Funeraris recebeu o prémio de melhor iniciativa de atendimento e acompanhamento emocional e, por último, a Segi Hiru foi premiada pelo impulso do impacto social.

Além disso, o Grupo Albia aproveitou a ocasião para conceder três reconhecimentos honoríficos especiais. O primeiro foi entregue à Cris contra o cancro, pelo seu compromisso na investigação contra esta doença; o segundo ao programa de televisão «Aquí la Tierra», por transmitir a importância de compreender o nosso ambiente e adotar hábitos responsáveis; e, por último, à Unidade Militar de Emergências, pelo seu trabalho em incêndios, inundações, terramotos e crises humanitárias, bem como pela sua valiosa ajuda durante a pandemia.

Por sua vez, Carlos Gallego, diretor de sustentabilidade, comunicação e marketing, destacou que «esta segunda edição consolida os Prémios Albia de Sustentabilidade como um ponto de encontro para aqueles que acreditam no progresso baseado na inovação, no respeito pelo meio ambiente e no compromisso com as pessoas».

O Grupo Albia indicou que pretende consolidar estes prémios como uma referência, dentro e fora do setor, contribuindo para dar visibilidade ao trabalho da indústria funerária, cada vez mais comprometida com o cuidado do planeta e da sociedade.