Leiria promete não vender escola profissional se Governo repuser financiamento

Desde fevereiro deste ano que a Câmara de Leiria e a direção da escola profissional solicitam ao Governo uma solução para repor o financiamento perdido. Resposta ainda não chegou, assegura autarquia.

O presidente da Câmara Municipal de Leiria, Gonçalo Lopes, comprometeu-se esta sexta-feira a não vender a Escola Profissional de Leiria (EPL) se o Governo repuser os 15% de financiamento que retirou à instituição de ensino.

A autarquia garante, num comunicado, que “este corte está a arrastar a escola para uma situação de fragilidade, ameaçando a estabilidade financeira futura, necessária ao seu funcionamento normal”.

A espera dura há nove meses. “Desde fevereiro de 2025, o município e a direção da EPL procuraram junto do Governo uma solução que repusesse o financiamento perdido, mas, apesar das sucessivas iniciativas, não obtiveram qualquer resposta institucional.”, denuncia o Executivo da autarquia, que levou o assunto à reunião desta sexta-feira.

Gonçalo Lopes, presidente da Câmara Municipal de Leiria.PAULO CUNHA/LUSA 19 dezembro, 2019

Esteve em discussão “o exercício do direito de veto sobre a alienação do estabelecimento de ensino, no âmbito da notificação enviada pela Fundação Escola Profissional de Leiria”, explana a autarquia.

Os vereadores do PS votaram a favor do veto, o vereador do Chega absteve-se e o PSD opôs-se à decisão. Os vereadores ficaram, por isso, de apresentar uma solução que evite a alienação da escola até ao final deste ano.

“O Executivo concluiu que a transmissão onerosa do estabelecimento constitui, nesta fase, a única solução viável para salvaguardar o futuro da escola, protegendo alunos, famílias, trabalhadores e a missão educativa da instituição”, nota a autarquia.

