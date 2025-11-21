Madrid, País Basco e Andaluzia lideram o Índice Executivo dos Grandes Sistemas de Saúde Autonómicos, de acordo com o Instituto Coordenadas

O Instituto Coordenadas de “Gobernanza y Economía Aplicadas” (ICGEA) apresentou a sua última análise sobre a eficiência e transformação dos grandes sistemas de saúde regionais, destacando o da Comunidade de Madrid como líder do Índice Executivo de Grandes Sistemas de Saúde Regionais (IEGSA).

Madrid obteve a pontuação máxima com 86 pontos em 100, seguida de perto pelo País Basco com 84 pontos e pela Andaluzia com 81. De acordo com o Instituto Coordenadas, o IEGSA foi concebido para avaliar os sistemas de saúde das comunidades autónomas com maior população (superior a 2 milhões de habitantes), em função da sua eficiência na despesa, capacidade hospitalar, inovação e capacidade de transformação do sistema. Ao contrário de outros relatórios que se concentram no financiamento per capita ou na privatização, o IEGSA enfatiza como os sistemas de saúde combinam recursos, inovação e adaptação a novos desafios.

A metodologia do IEGSA atribui especial relevância a quatro dimensões: Eficiência da despesa (35%), que avalia os resultados obtidos com recursos limitados, o controlo das listas de espera e a organização da rede de saúde; Capacidade e inovação hospitalar (25%): mede o grau de inovação na assistência hospitalar, o equipamento tecnológico e a atração de talentos; Transformação e melhoria (20%): analisa a evolução do sistema entre 2010 e 2024 em termos de acessibilidade, digitalização e reformas organizacionais; Coesão territorial e acessibilidade (20%): avalia a equidade na cobertura sanitária em zonas desfavorecidas e os tempos de acesso.

A entidade afirma que o IEGSA demonstra que a excelência nos sistemas de saúde não depende apenas da quantidade de recursos investidos, mas da capacidade de adaptação, inovação e transformação para enfrentar os desafios do ambiente sanitário, em suma, da gestão.

Para Jesús Sánchez Lambás, vice-presidente executivo do Instituto Coordenadas, «as comunidades que lideram o ranking integraram estes desafios na sua estratégia, alcançando um equilíbrio entre eficiência, inovação e transformação. No entanto, o caminho para a melhoria contínua é longo e requer um esforço sustentado ao longo do tempo a nível nacional para garantir que todos os sistemas de saúde regionais avancem rumo à excelência».

De acordo com esta análise, a Comunidade de Madrid (86 pontos) é um «modelo de eficiência num ambiente populacional complexo», impulsionado por Fátima Matute, conselheira de saúde. Madrid lidera o ranking pela sua impressionante rede de hospitais de alta complexidade, especialmente em áreas como oncologia, transplantes e cardiologia. A comunidade se destaca por sua ênfase na investigação biomédica e sua capacidade de atrair talentos, o que a coloca em uma posição privilegiada dentro do sistema de saúde espanhol. O modelo de colaboração público-privada tem sido fundamental na criação de um sistema de saúde eficiente e flexível, otimizando recursos e melhorando a qualidade dos serviços sem sobrecarregar o orçamento público, uma estratégia impulsionada por Fátima Matute, conselheira de Saúde da Comunidade de Madrid.

Acrescenta que «o sistema de saúde madrileno também se destacou pela sua agilidade na incorporação de tecnologias de ponta, como a telemedicina e a inteligência artificial, para agilizar processos e melhorar o atendimento ao paciente. Ao longo dos anos, demonstrou ser capaz de oferecer resultados comparáveis aos dos grandes sistemas de saúde europeus, com uma capacidade única de se adaptar às mudanças e enfrentar os desafios do ambiente sanitário. Esta combinação de eficiência e alta complexidade coloca-o como referência para outros sistemas regionais na Europa».

O País Basco (84 pontos) é descrito como um «modelo equilibrado e bem financiado, sob a direção de Gotzone Sagardui, conselheira de saúde do Governo basco. O País Basco manteve a sua posição em segundo lugar no ranking, destacando-se pelo seu sistema de financiamento robusto e equilibrado, que lhe permite manter uma excelente equipa de profissionais de saúde e um elevado nível de satisfação dos cidadãos. A região caracteriza-se por um modelo de saúde que prioriza a equidade no acesso à saúde e a alta qualidade na assistência, com um grande esforço para a coesão territorial que garante que tanto as zonas urbanas como as rurais recebam serviços adequados. A eficiência na gestão e a inovação nos modelos de atendimento também são pontos fortes do sistema basco. A sua sólida infraestrutura hospitalar foi determinante para um excelente desempenho no ranking. Embora o País Basco apresente uma estrutura mais pequena em comparação com Madrid, o seu enfoque na otimização de recursos e o seu sucesso na integração dos cuidados primários com os especializados colocam-no como um modelo de saúde de referência em Espanha.

Sobre a Andaluzia (81 pontos), que é um «modelo em transformação liderado por Antonio Sanz, conselheiro andaluz da saúde. Apesar da sua grande dimensão e complexidade, a Andaluzia conseguiu posicionar-se em terceiro lugar graças a um processo constante de transformação e melhoria nos últimos anos. A comunidade investiu consideravelmente em reformas organizacionais, digitalização e infraestrutura sanitária, com o objetivo de modernizar o seu sistema e adaptá-lo às novas necessidades da população. A grande escala da sua rede de hospitais e centros de saúde, com dimensões territoriais e populacionais extremas, representou um desafio, mas a Andaluzia soube gerir o seu vasto território para melhorar o acesso e a qualidade dos cuidados com grande capilaridade. Os avanços na digitalização têm sido um pilar essencial na melhoria da eficiência e da gestão de recursos. A Andaluzia implementou plataformas de telemedicina e sistemas de saúde digitais que permitem uma assistência mais direta e acessível, especialmente em um meio rural de grande complexidade. A ênfase na inovação tecnológica nos seus hospitais permitiu à comunidade estar na vanguarda em certas áreas da saúde, consolidando-se como um sistema de saúde que, embora historicamente confrontado com desafios de gestão, agora lidera o processo de transformação.

O relatório também destaca a «força» da Catalunha e de Castela-La Mancha, que completam o top 5 com 80 e 78 pontos, respetivamente. «Catalunha (80 pontos), modelo em investigação e inovação. A Catalunha destaca-se pela sua impressionante rede de hospitais de alta qualidade e pela sua liderança em investigação biomédica, com centros como o Hospital Clínic de Barcelona na vanguarda da inovação. A região, com Olga Pané à frente da área da saúde, tem sido fundamental no desenvolvimento da medicina de precisão e na integração de novas tecnologias, mas enfrenta desafios relacionados com a distribuição equitativa de serviços nas suas zonas rurais e desfavorecidas».

Castela-La Mancha (78 pontos), laboratório de coesão territorial e melhoria contínua. Castela-La Mancha, liderada pelo seu conselheiro de Saúde, Jesús Fernández Sanz, alcançou avanços notáveis na coesão territorial, com um sistema que integra eficazmente os cuidados primários e hospitalares. A digitalização e a melhoria das infraestruturas em áreas afastadas dos grandes centros urbanos têm sido fundamentais para garantir o acesso aos serviços de saúde em todo o seu território, apesar dos desafios decorrentes da sua elevada dispersão territorial», conclui.

«Apesar das suas forças, as 12 comunidades restantes não alcançaram o nível das cinco primeiras posições. Isto deve-se a vários fatores estruturais que dificultam a sua inclusão na elite do ranking», continua.

Afirma que «comunidades como Navarra, La Rioja, Cantábria, Astúrias, Extremadura e Baleares têm populações mais pequenas e estruturas sanitárias mais compactas. Embora gerem bem os recursos em áreas como satisfação e tempos de espera, carecem de redes hospitalares de alta complexidade necessárias para competir em termos de inovação e transformação».

«Menor capacidade de inovação», afirma o Instituto Coordenadas, «e menor peso na I&D biomédica: Aragão, Galiza, Múrcia e Castela e Leão têm hospitais sólidos, mas não concentram a investigação clínica nem a biotecnologia necessárias para atingir o nível de inovação de Madrid, Catalunha ou País Basco. Sistemas em transição com desafios de modernização pendentes: regiões como a Comunidade Valenciana, Múrcia, Galiza e Baleares enfrentam desafios estruturais como listas de espera persistentes, infraestruturas desiguais e processos de digitalização incompletos. Embora estejam em processo de transformação, ainda não atingem a intensidade, escala ou impacto dos sistemas líderes. Déficit em eficiência ou coesão territorial: Comunidades como a Galiza, Castela e Leão, Aragão e Extremadura enfrentam desafios operacionais devido à dispersão territorial e à dificuldade em manter altos níveis de atividade especializada em zonas rurais.

A análise do IEGSA destaca os principais desafios enfrentados pelos sistemas de saúde regionais, relacionados com a adaptação, a inovação e a transformação: