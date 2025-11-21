Atualidade

Ministério das Finanças alerta para conteúdos falsos com nome e imagem de Miranda Sarmento

  • Lusa
  • 21 Novembro 2025

“Anúncios e notícias com imagem e nome do ministro Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar certo tipo de investimentos e produtos financeiros, são falsos”, denuncia o Ministério das Finanças.

O Ministério das Finanças alertou esta sexta-feira para a divulgação de conteúdos falsos com o ministro de Estado e das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar investimentos e produtos financeiros.

Em comunicado, o ministério denuncia que “anúncios e notícias com imagem e nome do ministro Joaquim Miranda Sarmento, a aconselhar certo tipo de investimentos e produtos financeiros, são falsos” e que já tomou as devidas diligências junto das entidades competentes”.

Na nota, explica que em causa estão “conteúdos fraudulentos que não têm qualquer ligação ao ministro de Estado e das Finanças, nem ao Ministério das Finanças“.

O Ministério das Finanças recomenda que “os cidadãos verifiquem sempre a origem da informação e considerem apenas as fontes e os canais oficiais de informação e comunicação”.

O gabinete de Miranda Sarmento adianta que já levou a cabo as devidas diligências junto da Procuradoria-Geral da República.

Nos últimos meses, têm surgido alertas semelhantes, de utilização da imagem de economistas e gestores, para promover produtos financeiros.

Em outubro, o presidente do Instituto Superior de Economia e Gestão (ISEG) da Universidade de Lisboa, João Duque, denunciou vídeos falsos que utilizam a sua imagem para a venda de produtos financeiros e aconselhou a denúncia às entidades gestores das plataformas.

Também o ex-banqueiro António Horta Osório denunciou a existência de campanhas digitais de alegados produtos ou oportunidades de investimento que utilizam o seu o nome e imagem, explicando serem “totalmente falsas”.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministério das Finanças alerta para conteúdos falsos com nome e imagem de Miranda Sarmento

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Segurança privada com 1,2 mil milhões de faturação

Ana Marcela,

A atividade de vigilância tem a maior fatia de receita, mas as atividades de exploração de sistemas eletrónicos de segurança foram as que registaram maior crescimento.