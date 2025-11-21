Mudanças na lei laboral

Ministra diz que reunião entre UGT e Montenegro sobre greve é natural

  • Lusa
  • 21 Novembro 2025

Para a ministra, a audiência pedida pela UGT a Luís Montenegro, no âmbito das negociações sobre a reforma laboral, é "uma reunião perfeitamente natural".

A ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Maria do Rosário Palma Ramalho, considerou hoje que reunião da próxima quarta-feira entre o primeiro-ministro e a UGT é “um encontro natural”, assegurando que o Governo “atua articuladamente”.

O Governo atua articuladamente e, portanto, em qualquer momento pode haver uma reunião com o senhor primeiro-ministro ou, às vezes, até com outros ministros“, afirmou a governante em declarações aos jornalistas à margem da cerimónia de inauguração da Residência Branco Rodrigues, um lar da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

Para a ministra, a audiência pedida pela UGT a Luís Montenegro, no âmbito das negociações sobre a reforma laboral, é “uma reunião perfeitamente natural no âmbito de um processo negocial que está a correr, embora neste momento sob a ameaça de uma greve geral”. Uma greve cuja “importância”, enfatizou, não se “deve negar”.

Sublinhando que o encontro “terá lugar juntamente com a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social“, Maria do Rosário Palma Ramalho frisou que o anteprojeto de reforma da legislação laboral “é uma proposta do Governo”, no âmbito da qual o primeiro-ministro “intervém sempre que quiser”. “Portanto, os argumentos que nós temos são também argumentos do Governo”, sublinhou.

O jornal Expresso avançou na quinta-feira à noite que Luís Montenegro vai receber a UGT na próxima quarta-feira, num “sinal de trégua antes da próxima reunião da Concertação Social e apesar de as negociações bilaterais não terem permitido qualquer aproximação” entre o Governo e a central sindical.

De acordo com o jornal, que cita fonte próxima do primeiro-ministro, o pedido de audiência terá chegado ao gabinete de Montenegro em 07 de novembro, ao mesmo tempo que era anunciada a greve geral de 11 de dezembro, sendo objetivo do Governo “procurar um acordo, ainda que depois da paralisação”, deixando à central sindical um sinal de que passa “as conversações para um patamar acima”.

A CGTP e a UGT decidiram convocar uma greve geral para 11 de dezembro, em resposta ao anteprojeto de lei da reforma da legislação laboral apresentado pelo Governo.

Esta será a primeira paralisação a juntar as duas centrais sindicais desde junho de 2013, altura em que Portugal estava sob intervenção da ‘troika’.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Ministra diz que reunião entre UGT e Montenegro sobre greve é natural

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.

Sindicato dos trabalhadores da CGD adere à greve geral

Lusa,

Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo CGD (Stec) consideram que as alterações previstas pelo Governo "deixam absolutamente em estilhaços as regras laborais existentes no país”.