Ministro da Economia vai à Arábia Saudita com 50 empresários ‘na mala’

O ministro da Economia e da Coesão Territorial, Manuel Castro Almeida, viaja este sábado para a Arábia Saudita acompanhado de outros colegas do Governo e de uma delegação composta por mais de 50 empresas portuguesas de diversos setores de atividade, “tendo em vista reforçar as relações económicas entre os dois países”.

À margem de um alargado programa político, que inclui encontros com homólogos da Economia e da Indústria sauditas, o governante vai também participar em Riade na 7.ª Comissão Bilateral Mista Portugal – Arábia Saudita e num Fórum de Negócios e Investimentos, onde meia centena de representantes nacionais vai contactar com cerca de 120 empresários sauditas.

De acordo com a AICEP, das mais de 50 empresas portuguesas participantes no Fórum, em especial do setor da engenharia e construção, mais de metade não tem presença efetiva neste mercado com “potencial para a diversificação da economia portuguesa” e que é atualmente o principal mercado do Golfo e o segundo maior destino das exportações portuguesas na região, só atrás dos Emirados Árabes Unidos.

O investimento saudita em Portugal “apresenta um elevado potencial, tanto em operações de fusões e aquisições, como em projetos estruturantes”, salienta a agência pública liderada desde agosto por Madalena Oliveira e Silva, sublinhando que este fórum económico servirá igualmente para a “apresentação de oportunidades nos grandes projetos públicos sauditas”.

“Portugal está pronto para aprofundar a presença na Arábia Saudita, com empresas competitivas e soluções de alto valor. Esta missão reforça a confiança mútua e abre novas oportunidades para o investimento e para o crescimento das nossas empresas”, diz o ministro, que viaja com os secretários de Estado da Economia, João Rui Ferreira, e da Energia, Jean Barroca.

Na agenda dos próximos dias está também o evento “Made in Portugal naturally meets Lazado”, de 24 a 26 de novembro, que resulta de uma parceria entre a AICEP e este que é um dos principais importadores e distribuidores nos setores da casa e da moda na Arábia Saudita. Opera um showroom em Riade e tem vários produtos portugueses no portefólio.

Para este evento, a Lazado selecionou as empresas participantes com base no conhecimento do mercado e nas preferências dos consumidores sauditas, tendo escolhido um total de 18 marcas de referência de origem portuguesa e que operam nestes setores de atividade.

Azulejos : Viúva Lamego, Barro.

: Viúva Lamego, Barro. Mobiliário : AROUNDtheTREE, TemaHome, X8 Solutions Group, Ziya Concept, Alma de Luce, Marques & Silva, MainGuilty, Rondinart.

: AROUNDtheTREE, TemaHome, X8 Solutions Group, Ziya Concept, Alma de Luce, Marques & Silva, MainGuilty, Rondinart. Louça e porcelana decorativa : Vista Alegre.

: Vista Alegre. Talheres : Cutipol , Belo Inox.

: Cutipol Tapetes : Ferreira de Sá.

: Ferreira de Sá. Joalharia : Tavares 1922, Maria João Bahia .

: Tavares 1922, Maria João Bahia Aromas : Essências de Portugal.

: Essências de Portugal. Têxteis de mesa: Mariaida Home .

No plano político, Castro Almeida vai reunir-se com o ministro da Economia e do Planeamento, Faisal bin Fadhil Alibrahim, e com o vice-ministro da Indústria e dos Recursos Naturais para os Assuntos Industriais, Khalil bin Ibrahim bin Salamah. Está também previsto um encontro com o ministro para o Investimento, Khalid A. Al-Falih, além de encontros com representantes de grandes empresas sauditas e com o CEO da Expo 2030, Talal Al-Marri.