Moedas muda regras da Câmara com apoio do Chega e contra a esquerda. O que está em causa?

A aprovação, na quarta-feira, do novo regimento da Câmara Municipal de Lisboa, um “manual de instruções” para os trabalhos até 2029, e ainda uma versão musculada dos poderes atribuídos ao presidente da autarquia estão a criar novo foco de tensão na capital. Para conseguir fazer vingar as suas pretensões, o Executivo de Carlos Moedas necessitou de recorrer aos dois vereadores do Chega, com os quais forma uma maioria de 10 em 17 vereadores.

Depois de ligeiras alterações produzidas no primeiro mandato de Carlos Moedas ao regimento que vinha de Fernando Medina, o social-democrata reeleito a 12 de outubro numa coligação PSD/IL/CDS, procedeu a uma revolução nas regras instituídas, depois de quatro anos de contínua conflitualidade política com os partidos à sua esquerda.

Na proposta 593/2025, a que o ECO/Local Online teve acesso, o Executivo defende que “a delegação de competências é um instrumento privilegiado de gestão que permite simplificar e reduzir burocracia, conferindo eficiência à gestão camarária“, sem prejuízo das competências dos vereadores e do interesse público. Feita a ressalva, a equipa de Carlos Moedas avança para as medidas que passam a constar do cardápio de decisões do autarca.

O PS veio falar em “retrocesso grave e um ataque claro ao pluralismo e ao funcionamento democrático” da Câmara. “O documento aprovado reduz direitos da oposição, limita a transparência e enfraquece a fiscalização do executivo, contrariando o espírito da lei”, denuncia a liderança de Alexandra Leitão.

Do lado do Executivo, defende-se, segundo declarações do gabinete de Carlos Moedas à Lusa, que “o regimento para o mandato 2025-2029 permitirá uma decisão municipal mais célere e eficaz em benefício das populações de Lisboa e permite salvaguardar a natureza e especial aptidão do órgão deliberativo municipal, para a discussão política e o debate de ideias em torno dos problemas e soluções para a cidade”.

Falando à Lusa, Bruno Mascarenhas, cabeça de lista do Chega nas eleições de 12 de outubro (que ditaram a eleição de dois vereadores, ficando a CDU com apenas um, por uma diferença em toda a cidade de apenas um voto), fala de um regimento “democrático”. Com as “várias alterações” propostas pelo Chega e incorporadas na versão final aprovada com a ajuda do partido, Mascarenhas considera terem sido eliminados “aspetos muito negativos” da proposta inicial feita já neste segundo mandato de Moedas. Podem agora acabar as “discussões intermináveis” nas reuniões de Câmara, assegura o Chega, salientando que as suas alterações trazem o aumento do tempo de intervenção dos vereadores (ver, abaixo, lista de alterações mais significativas).

Os socialistas não são poupados nas acusações ao que consideram ser “um caminho revanchista e pouco democrático” de Carlos Moedas: “a oposição perde totalmente o direito de agendar propostas e passa a ser apenas o Presidente a decidir o que é discutido. Reduz-se o tempo de intervenção dos vereadores, fixa-se um limite ao número de propostas de alteração que podem ser apresentadas às iniciativas do presidente da Câmara e, ainda, o período antes da ordem do dia fica restringido, tanto no tempo como no tipo de assuntos que podem ser abordados”.

Mais, prosseguem os socialistas: “nas reuniões públicas descentralizadas, os vereadores sem pelouro perdem o direito a responder aos munícipes”. Em cima da mesa fica a possibilidade de impugnar o novo regimento na Justiça.

A oposição deixa fortes críticas também à lista de poderes que Moedas chama para si. Entre estas está, para a CDU, o facto de poder alienar imóveis com possível uso habitacional, entre outro património com valor até 500 vezes o salário mínimo (num montante próximo do meio milhão de euros), licenciar operações urbanísticas de impacto relevante, assumir controlo sobre ação escolar, refeições escolares e transportes de alunos, e ainda a capacidade de fixar contingentes nos táxis, por exemplo. Na mobilidade, nota ainda para o licenciamento do “exercício de atividade de arrumador de automóveis”.

O presidente pode ainda ordenar a demolição ou beneficiação de edifícios que “ameacem ruína ou constituam perigo”, conceder licenças e aprovar loteamentos, bem como ordenar o despejo administrativo de prédios ou parte deles e ordenar despejos de imóveis em condições específicas, entre várias outras decisões sobre urbanismo.

Outro dos pontos em que Moedas chama a si competências é a captura, alojamento e abate de cães e gatos, bem como “deliberar sobre a deambulação e extinção de animais considerados nocivos”.

Na sua relação com a vereação, eleita consigo ou a da oposição, o autarca chama a si a “marcação e justificação das faltas”.

Além da assunção de competências, Carlos Moedas decidiu ainda fazer uma alteração ao regimento da Câmara, uma espécie de manual de instruções para as reuniões.

Alterações em destaque no novo regimento da Câmara Municipal de Lisboa: