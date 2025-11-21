Musical satírico sobre José Sócrates estreia-se em Lisboa no dia das mentiras

A vida do antigo primeiro-ministro José Sócrates serviu de inspiração para uma comédia satírica, de Henrique Dias e encenada por Rui Melo, que estará em cena em 2026 em Lisboa e no Porto, revelou a produtora UAU.

“Sr. Engenheiro – Alegadamente um Musical” é apresentada como uma “superprodução” que parte de “factos públicos sobre o sr. Engenheiro José Sócrates e da realidade político-social portuguesa”. Estreia-se no dia das mentiras, a 1 de abril, no Teatro Tivoli, em Lisboa.

Depois de Lisboa, a peça estará em cena no Coliseu do Porto entre os dias 14 e 17 de maio.

A notícia da estreia deste espetáculo foi avançada na quinta-feira à noite pelo semanário Expresso, indicando que o ator Manuel Marques interpretará o papel do antigo primeiro-ministro e que a produção custou 600 mil euros.

No cartaz, no qual o ator aparece de perfil, vestindo um fato, ofuscado por holofotes e rodeado de microfones, pode ler-se a frase “Era uma vez um primeiro-ministro que queria muito uma casa em Paris”.

O texto original é do humorista e argumentista Henrique Dias, autor, entre outras produções, da série televisiva de humor “Pôr do Sol” (RTP), protagonizada pelo ator Rui Melo, que encena agora a peça. A música original é de Artur Guimarães.

Citando autores como Gil Vicente, Eça de Queirós e Guerra Junqueiro, a produtora diz que esta peça “segue a tradição da crónica de costumes portuguesa, através de uma abordagem humorística a acontecimentos que já fazem parte do imaginário coletivo nacional”.

A escolha da data de estreia, no dia das mentiras, “reforça esse espírito provocador da produção, que promete conquistar a plateia com humor inteligente, crítica social e momentos musicais inesquecíveis”.

Os bilhetes para “Sr. Engenheiro – Alegadamente Um Musical” estarão à venda a partir de segunda-feira.

José Sócrates, 68 anos, foi deputado pelo Partido Socialista, ministro e primeiro-ministro de Portugal entre 2005 e 2011.

Em 21 de novembro de 2014 o antigo primeiro-ministro José Sócrates foi detido no aeroporto de Lisboa quando regressava de Paris. A situação, inédita em Portugal, tinha por base suspeitas de crimes de corrupção, fraude fiscal, branqueamento de capitais, confirmadas pela Procuradoria-Geral da República (PGR) nesse mesmo dia, em comunicado, no qual anunciou o inquérito da Operação Marquês, dirigido pelo Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Entre os arguidos também detidos estavam o amigo de José Sócrates e uma das figuras centrais do processo, Carlos Santos Silva, e o motorista do ex-governante, João Perna.

Sócrates, que esteve cerca de nove meses em prisão preventiva, conheceu a acusação do Ministério Público em outubro de 2017, envolvendo 28 arguidos de 189 crimes. Sócrates foi acusado de 31 crimes económicos-financeiros: três de corrupção passiva de titular de cargo político, 16 de branqueamento de capitais, nove de falsificação de documentos e três de fraude fiscal qualificada.

De um longo e polémico processo judicial, José Sócrates responde atualmente por 22 crimes: três de corrupção, 13 de branqueamento de capitais e seis de fraude fiscal qualificada.

O julgamento decorre desde 03 de julho no Tribunal Central Criminal de Lisboa e foi interrompido até pelo menos 04 de dezembro, quando ainda faltam ouvir mais de uma centena de testemunhas.