“NIX” emociona o público do Festival de Cinema de Montanha de Torelló

“NIX”, o documentário promovido pela Grandvalira Resorts e produzido pelo estúdio andorrano Citric, foi muito bem recebido no Festival de Cinema de Montanha de Torelló, onde foi exibido pela primeira vez fora de Andorra.

A sala, praticamente lotada, conectou-se com o olhar íntimo e emotivo do filme, que retrata a vida na montanha através de seis histórias reais. Filmado durante dois invernos, “NIX” combina imagens de grande beleza natural com cenas do quotidiano que mostram como a neve, o ritmo das estações e a relação com o ambiente fazem parte da identidade de Andorra. Muitos espetadores destacaram a capacidade do filme para transmitir emoção e verdade, e a forma como consegue tornar a cultura da neve algo universal.

No final da exibição, o co-realizador Òscar Julià explicou que levar o filme a Torelló «foi muito especial, porque este festival é uma referência para todos os que amamos a montanha». Segundo ele, o público «conectou-se com o que queríamos transmitir: um modo de vida que é muito nosso, mas que também fala a qualquer pessoa que sinta a natureza como parte de si mesma».

O realizador salientou que “NIX” “não é um filme sobre esqui nem um postal turístico, mas sim uma história humana sobre os pequenos gestos e ritmos que definem o que significa ser gente da neve”. Para Julià, o filme «capta uma realidade difícil de expressar em palavras: a forma de enfrentar o frio, de caminhar sobre a neve, de cuidar de um ambiente que também cuida de nós».

A reação do público emocionou a equipa. «Ver a sala emocionada e em silêncio em alguns momentos, e aplaudindo em outros, foi muito impactante», disse o realizador, que acrescentou que «queríamos transmitir o caráter próprio da montanha de Andorra, longe dos estereótipos com que o país tem sido associado ultimamente, para além das nossas fronteiras», indicaram.

Depois de Torelló, “NIX” continuará a sua digressão internacional, entre outros, com a sua candidatura ao Banff Centre Mountain Film Festival do Canadá, um dos concursos mais prestigiados do mundo neste género, no qual também participará na sua digressão de exibições pela Península Ibérica. Paralelamente, o filme está disponível para o público em geral a partir de hoje nos canais do YouTube das três estações de esqui andorranas. Em breve, poderá ser visto noutras plataformas.