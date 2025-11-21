Novobanco mostra às empresas que “não fica sentado”

As peças da campanha "mostram gestores reais, em contacto com clientes reais, nos locais onde os negócios acontecem". A criatividade é da BBDO, planeamento da Hearts&Science e produção da Playground.

“O meu banco não fica sentado” é o mote da nova campanha do Novobanco dirigida ao segmento empresas e que tem como objetivo “reforçar o seu posicionamento enquanto banco próximo e parceiro das empresas portuguesas“.

Com criatividade da BBDO, a campanha “destaca a atitude proativa” dos gestores de empresas do Novobanco, que “saem dos balcões para estar onde os desafios realmente estão: no campo, na fábrica, na estrada, na obra, na loja, no hotel, entre muitos outros cenários do dia a dia empresarial”, descreve-se em nota de imprensa.

As peças da campanha mostram assim “gestores reais, em contacto com clientes reais, nos locais onde os negócios acontecem”, com o objetivo único de “provar que a relação do Novobanco com os clientes não só faz a diferença como é real”.

Com esta campanha, o Novobanco procura também “reforçar o seu papel enquanto parceiro estratégico das empresas portuguesas, acompanhando-as de forma contínua em todas as fases no negócio”.

Presente em rádio, imprensa, digital (publishers e social media) e nos balcões do Novobanco, a campanha conta com o planeamento de meios da Hearts&Science e a produção da Playground.