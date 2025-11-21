Operação Influencer. Carneiro exige “cabais esclarecimentos” do PGR sobre escutas de Costa

O secretário-geral do PS considerou esta sexta-feira que o procurador-geral da República “deve dar cabais esclarecimentos” ao país sobre as escutas que envolveram o ex-primeiro-ministro António Costa e sobre as consequências que retira quanto ao apuramento das responsabilidades.

Numa declaração enviada à agência Lusa à chegada a Toronto, José Luís Carneiro considerou da “maior gravidade que não tenha sido cumprida, por parte do Ministério Público, a obrigação legal de apresentar de imediato ao Supremo Tribunal de Justiça” escutas envolvendo um primeiro-ministro em exercício de funções.

“Em matéria desta natureza, e estando em causa a escuta de um primeiro-ministro, é o próprio procurador-geral da República que deve dar cabais esclarecimentos ao país, como também deve anunciar as consequências que retira em termos de apuramento das responsabilidades”, sustentou.

O líder do PS adiantou que o partido aguardará pelas explicações que forem dadas por Amadeu Guerra para anunciar “as iniciativas que irá propor para que esse apuramento de responsabilidades seja efetivo e sejam extraídas as devidas conclusões e consequências”.

A defesa de António Costa reiterou esta sexta-feira que o Ministério Público deve esclarecer a razão pela qual as escutas que envolveram o ex-primeiro-ministro não terão sido detetadas e enviadas ao Supremo Tribunal de Justiça.

Numa reação enviada à Lusa, a propósito do esclarecimento feito pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre as escutas feitas no âmbito da Operação Influencer, os advogados João Lima Cluny e Diogo Serrano consideraram que “no mínimo, cumpre ao Ministério Público esclarecer a efetiva razão pela qual vem agora afirmar que escutas telefónicas que envolviam o então primeiro-ministro de Portugal não foram, alegadamente, detetadas e não foram, em tempo, e no cumprimento do disposto na lei”.

“Cumpre, aliás, ao Ministério Público apurar as responsabilidades para tal ter sucedido e adotar as medidas que se impõem”, acrescentou a defesa de António Costa.

A PGR reconheceu hoje que foram identificadas sete escutas em que o ex-primeiro-ministro era interveniente e que não foram comunicadas ao Supremo Tribunal de Justiça “por razões técnicas diversas”.

Em comunicado, a PGR explicou que, recentemente, “no decurso de nova análise a todas as escutas realizadas” no âmbito da Operação Influencer, foram identificadas sete escutas, “em que também era interveniente o primeiro-ministro António Costa, facto que, por razões técnicas diversas, não havia sido detetado inicialmente”.

Em 7 de novembro de 2023, foram detidas e posteriormente libertadas no âmbito da Operação Influencer cinco pessoas, incluindo o então chefe de gabinete de Costa, Vítor Escária.

Há suspeitas de crime na construção de um centro de dado em Sines, distrito de Setúbal, na exploração de lítio em Montalegre e Boticas, ambas no distrito de Vila Real, e na produção de energia a partir de hidrogénio, também em Sines.

O caso levou à queda do Governo de maioria absoluta do agora presidente do Conselho Europeu.