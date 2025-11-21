Ideias +M

Placard.pt mistura universo do ginásio com o das apostas desportivas em campanha da Tux & Gill

 + M,

A criatividade é da Tux & Gill, que assina assim a sua primeira campanha para o Placard.pt desde que ganhou a conta. A produção é da Trix e a estratégia de media da Hearts & Science.

O Placard.pt lançou uma nova campanha, onde uma “personal tipster” confiante “e até autoritária”, ensina, motiva e desafia. Misturando o universo de ginásio com o de apostas desportivas e casino, a campanha, “pautada pelo humor”, contará com mais conteúdos ao longo do próximo ano. A criatividade é da Tux & Gill, que assina assim a sua primeira campanha para o Placard.pt desde que ganhou a conta.

Queríamos refrescar a nossa comunicação e aumentar a relevância entre os players do mercado. E penso que esta campanha faz exatamente isso, com humor e criatividade”, diz Tomás Gonçalves, CEO do Placard.pt, citado em comunicado.

Já Francisco Leitão de Sousa, diretor-geral da Tux & Gill, refere ter sido “um prazer criar a campanha com a liberdade e confiança que foi dada pela equipa do Placard.pt” e que a agência está “muito orgulhosa” do resultado.

Presente em televisão e meios digitais, a campanha contou ainda com a produção da Trix, e a estratégia de media da Hearts & Science.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já! Veja todos os planos!
Últimas ECO
Populares
Para si
Ideias +M
Placard mostra como ‘há dez anos tudo ganhou outra emoção’

Com criatividade da Nossa, a campanha pretende reforçar a ideia de que o Placard tem a capacidade de transformar qualquer jogo, resultado ou momento desportivo em algo "verdadeiramente emocionante".

+ M,

Ideias +M
Make-A-Wish Portugal lança campanha de Natal com IA

A campanha, presente em televisão, online, imprensa e cinemas, mostra uma criança que regressa a casa após um período de internamento, pronta para celebrar o Natal.

+ M,

+M
Continente lança campanha de Natal “À mesa com Todos”

Com criatividade da Fuel e produção da Krypton, a campanha "adota um tom emocional e próximo, convidando os consumidores a transformar cada refeição num momento de partilha genuína".

+ M,