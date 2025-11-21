Placard.pt mistura universo do ginásio com o das apostas desportivas em campanha da Tux & Gill

A criatividade é da Tux & Gill, que assina assim a sua primeira campanha para o Placard.pt desde que ganhou a conta. A produção é da Trix e a estratégia de media da Hearts & Science.

O Placard.pt lançou uma nova campanha, onde uma “personal tipster” confiante “e até autoritária”, ensina, motiva e desafia. Misturando o universo de ginásio com o de apostas desportivas e casino, a campanha, “pautada pelo humor”, contará com mais conteúdos ao longo do próximo ano. A criatividade é da Tux & Gill, que assina assim a sua primeira campanha para o Placard.pt desde que ganhou a conta.

“Queríamos refrescar a nossa comunicação e aumentar a relevância entre os players do mercado. E penso que esta campanha faz exatamente isso, com humor e criatividade”, diz Tomás Gonçalves, CEO do Placard.pt, citado em comunicado.

Já Francisco Leitão de Sousa, diretor-geral da Tux & Gill, refere ter sido “um prazer criar a campanha com a liberdade e confiança que foi dada pela equipa do Placard.pt” e que a agência está “muito orgulhosa” do resultado.

Presente em televisão e meios digitais, a campanha contou ainda com a produção da Trix, e a estratégia de media da Hearts & Science.