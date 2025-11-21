Portugal ganha 15 prémios nos ADCE Awards 2025. É o quarto país mais premiado

Portugal ganhou seis ouros, cinco pratas e quatro bronzes. A Uzina, Dentsu Creative Portugal, A Equipa + The Other Studio, Bastarda, Bürocratik, Sonido, e Studio Eduardo Aires e foram os premiados.

Portugal conquistou 15 prémios na 34ª edição dos ADCE Awards — mais seis que no ano passado –, tendo sido o quarto país mais premiado no concurso. A Equipa + The Other Studio, a Dentsu Creative Portugal, a Bastarda, a Bürocratik, a Sonido, o Studio Eduardo Aires e a Uzina foram os premiados portugueses desta edição.

A campanha “Hidden Tags”, da Uzina para a Ikea, foi a mais premiada entre as inscrições portuguesas, tendo conquistado três ouros (nas categorias Integrated & Innovation – Best use of Data, Integrated & Innovation – Integrated Campaigns for commercial brands e Brand Experience – Promotions) e um bronze (em Brand Experience New use of Media). No início desta semana a “Ikea Hidden Tags” também conquistou o Grand Prix na categoria de Direct no El Ojo de Iberoamérica 2025, além de vários prémios em múltiplas categorias.

A Dentsu Creative Portugal foi a que mais prémios conquistou através de diferentes projetos. Além de ganhar um ouro na categoria Print & Outdoor – Print & Outdoor e uma prata na categoria Print & Outdoor – Outdoor (Including poster and billboard) com a campanha “History Outnumbered” para o Canal História, arrecadou ainda duas pratas com “The Case for Saving Water”, para o Turismo de Portugal, nas categorias Print & Outdoor – Direct Marketing e Brand Experience – New use of Media. A estes somam-se a conquista de um bronze na categoria Brand Experience – PR / Events, com o projeto “Drawn to Equality”, para a Visa.

O Studio Eduardo Aires amealhou por sua vez duas distinções: um ouro (na categoria Design – Editorial) com “Porto. 10 Years of a City”, para a Câmara Municipal do Porto, e um bronze (na categoria Design – Design), com “Fio da Navalha” para a Esporão.

O outro ouro foi conquistado pela Bastarda em Design-Motion Graphics com o projeto “Intersecting Paths” para a Casa da Música. Já a Bürocratik conquistou uma prata com “Burocratik.com”, na categoria Interactive & Mobile – Interactive Design, com a Sonido conseguir a mesma distinção com o projeto “Magnetic Stories””, para a Siemens Healthneers, mas na categoria Film & Audio – Audio / Radio Commercials.

Com o projeto “100” para a Égide Artes, A Equipa + The Other Studio conquistaram ainda um bronze, na categoria Design – Logotype.

Após amealhar seis ouros, cinco pratas e quatro bronzes, Portugal ficou atrás da Alemanha (que conquistou 40 distinções e um prémio especial), Espanha (24) e Áustria (20), e à frente da Ucrânia (13 e um prémio especial), Eslováquia (11), Lituânia (9), Suíça, Itália e República Checa (7), Hungria (6), Geórgia (5 e dois prémios especiais), Finlândia (5), Holanda (3 e um prémio especial), Letónia (3), Grécia e Bulgária (2) e Estónia, Islândia, Polónia e Irlanda (1).

No total foram atribuídos 32 ouros, 58 pratas e 92 bronzes, com 133 trabalhos finalistas, entre 653 inscrições de 24 países. A lista completa de vencedores está disponível aqui.

A avaliação dos mais de seis centenas de trabalhos a concurso foi feita por 68 jurados de 22 países europeus, tendo os vencedores sido revelados na Gala de Entrega de Prémios desta sexta-feira, que encerrou a ADCE Creative Week 2025.