Quase 660 mil pessoas viram o debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo

O debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo foi o terceiro, e o menos visto até agora, de um total de 28 a serem transmitidos no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro.

O debate entre Henrique Gouveia e Melo e João Cotrim Figueiredo, realizado esta quinta-feira à noite no âmbito das eleições presidenciais de janeiro, foi assistido por quase 660 mil pessoas, revela a análise da Dentsu Media para o +M.

O total de 659.884 telespectadores reparte-se entre os 606.898 que assistiram em direto por volta das 21h na RTP e os 45.520 que o fizeram, também em direto, na RTP Notícias. A estes somam-se ainda 7.466 que viram o frente a frente entre o candidato independente e o candidato apoiado pela Iniciativa Liberal em diferido, à 1h03, também na RTP Notícias.

Enquanto a RTP alcançou uma taxa de share de 12,8%, a RTP Notícias conseguiu 1%, com a transmissão do debate em direto, e 0,8% com a transmissão em diferido.

O debate entre Gouveia e Melo e Cotrim Figueiredo foi o terceiro — e o menos visto, até agora — de um total de 28 debates a serem transmitidos no âmbito das eleições presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto.

O debate entre André Ventura e António José Seguro mantém-se como aquele que conseguiu captar mais audiência, depois de ter sido visto por mais de um milhão de pessoas. Já Marques Mendes e António Filipe registaram uma audiência superior a 877 mil telespectadores.

Cada debate tem entre 30 a 35 minutos e é transmitido em sinal aberto por cada um dos operadores. O próximo frente a frente acontece este domingo na SIC, com Henrique Gouveia e Melo a enfrentar Catarina Martins, que se estreia neste ciclo de debates.

