Chinesa Shyahsin investe 17 milhões em fábrica de embalagens para cosméticos em Leiria

A Shyahsin Packaging vai investir 16,86 milhões de euros para instalar em Portugal uma unidade de produção de embalagens para cosméticos de topo de gama e, possivelmente, também obterá benefícios fiscais já que vai assinar um contrato de investimento com a Aicep.

O projeto “visa a instalação, em Portugal, de uma unidade de produção do Grupo SHP para fabrico de embalagens de cosméticos destinadas ao segmento de gama alta”, lê-se na descrição do projeto que vai contar com um apoio de 2,86 milhões de euros do Compete 2030.

“A referida unidade de produção tem como propósito agilizar o fornecimento de produtos no mercado europeu, sendo, simultaneamente, parte fundamental do esforço de posicionamento da SHP como líder global do setor”, lê-se na mesma descrição.

O Grupo SHP, criado em 1970, tem quatro fábricas a nível mundial, duas na China e duas no México, e diz ser especializados na produção de embalagens para cosméticos há mais de 50 anos.

A fábrica, que já está em adiantada fase de construção, em Maceira (Leiria), tem a data de conclusão prevista a 31 de outubro de 2026, e conta com um apoio de 17% do investimento que é totalmente elegível para apoios europeus. Mas, este investimento foi considerado de “interesse estratégico para a economia nacional ou de determinada região”, num despacho do ministro da Economia e Coesão Territorial, de 5 de agosto e, após análise da Aicep foi considerado que “reúne as condições necessárias à concessão de incentivos financeiros”.

Em janeiro, o presidente da Câmara de Leiria, Gonçalo Lopes, anunciava que a empresa chinesa ia instalar, no edifício da antiga fábrica Dexprom, uma “das maiores fábricas de embalagem de produtos cosméticos” que irá servir as “principais empresas cosméticas da Empresa”, nomeadamente a L’Oreál, noticiou na altura o Diário de Leiria.

A Aicep negociou com a Shyahsin Packaging Industry Portugal – uma empresa criada em maio de 2024 — o valor do incentivo máximo a conceder, a taxa e forma de apoio, bem como as condições para a respetiva concessão, o que permitiu que o Compete a 20 de outubro aprovasse o apoio de 2,86 milhões de euros. Um investimento que deverá criar uma centena de postos de trabalho.

A aprovação da minuta do contrato foi publicada em Diário da República, mas sem quaisquer detalhes sobre os “incentivos financeiros a atribuir à Shyahsin Packaging, detida pela Shamrock (HK) Limited e que realizou um aumento de capital de 8,5 milhões de euros em dinheiro, em junho deste ano.