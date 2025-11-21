Taxa de adoção de IA pelas empresas portuguesas acelera e atinge 11,5%

Apenas 11,5% das empresas em Portugal utilizam tecnologias de inteligência artificial (IA), o que ainda assim representa um aumento de 2,9 pontos percentuais face a 2024, revelam os dados do Instituto Nacional de Estatística (INE), divulgados esta sexta-feira,

O novo Inquérito à Utilização de Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Empresas mostra que a adoção de IA cresce de forma significativa com a dimensão das organizações. Quase metade (49,1%) das empresas com 250 ou mais trabalhadores já recorre a estas soluções, enquanto entre as empresas de média dimensão (50 a 249 pessoas) a percentagem desce para 18,2%. Nas pequenas empresas (10 a 49 pessoas), apenas 9,4% utilizam inteligência artificial. Ainda assim, todos os grupos registam aumentos face ao ano anterior, destacando-se as grandes empresas, com uma subida de 7,2 pontos percentuais.

A análise por setores de atividade mostra igualmente grandes disparidades. Informação e comunicação lidera, com 52,8% das empresas a utilizar IA. Seguem-se os outros serviços (19,4%) e transportes e armazenagem (14,8%), este último com o maior crescimento do ano: um aumento de 9,9 pontos percentuais. No extremo oposto, o setor da construção e atividades imobiliárias apresenta a menor taxa de adoção, limitada a 5,5%.

De relembrar que, segundo os últimos dados divulgados pelo Eurostat em janeiro de 2025, Portugal estava entre os países da União Europeia com menor percentagem de empresas a utilizar tecnologias de inteligência artificial (IA).

Entre as empresas que já integram estas tecnologias, a utilização mais comum está associada à análise de linguagem escrita (59,4%), seguida da geração de imagens, vídeo e áudio (50,9%). A geração de linguagem escrita, falada ou de código surge logo depois, com 45,6%.

Quanto às finalidades, a IA é aplicada sobretudo na organização de processos administrativos ou de gestão (40,8%) e em atividades de marketing e vendas (36,9%), reforçando o papel destas ferramentas na automatização e otimização das operações empresariais.

74,4% das empresas admite não utilizar IA por desconhecimento

A falta de conhecimentos internos continua a ser o maior entrave: 74,4% das empresas que não usam IA assumem desconhecimento, e só 12,3% ponderam adotá-la. Entre os obstáculos, destacam-se ainda os custos considerados elevados (60,4%), as dúvidas legais sobre responsabilidade (57,3%) e receios de privacidade (55,4%).

Esta realidade levou o Ministério da Economia a organizar um roadshow, em conjunto com o IAPMEI, para difundir a inteligência artificial junto das empresas. “Vamos organizar ações dirigidas aos diferentes clusters para mostrar potencialidades que as empresas têm no uso da inteligência artificial”, explicou Castro Almeida, no ECO dos Fundos. Além disso, a linha de apoio do novos instrumento financeiro do Banco de Fomento dedicada à IA vai ser reforçada, porque as candidaturas entregues esgotaram a dotação inicial de 100 milhões de euros.

Já entre as empresas que utilizam IA, a análise de linguagem escrita lidera (59,4%, mais 11,3 pontos percentuais face a 2024), seguindo-se a geração de conteúdos multimédia (50,9%) e a produção de texto, voz ou código (45,6%). As principais áreas de aplicação são a gestão administrativa (40,8%), o marketing e vendas (36,9%) e a produção (30,1%). A maioria das empresas continua a apostar em soluções externas: 67,4% recorrem a software comercial pronto a usar, único modelo de adoção que aumentou em 2025. Já 34,9% contrataram fornecedores externos para desenvolver ou adaptar soluções de IA, registando uma ligeira descida de 2,4 pontos percentuais face a 2024. Os restantes modos de aquisição apresentaram percentagens inferiores a 30%.