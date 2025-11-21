Telefónica reafirma-se como referência do futebol na televisão face às plataformas globais

A Telefónica foi a vencedora exclusiva dos direitos audiovisuais para a transmissão da UEFA Champions League e da UEFA Europa League, bem como da UEFA Youth League, da UEFA Europa Conference League e da UEFA Super Cup, para o próximo ciclo, que nesta ocasião compreende um total de quatro temporadas (2027/2028, 2028/2029, 2029/2030 e 2030/2031).

Face ao crescente interesse das plataformas globais em posicionar-se no mercado com conteúdos ao vivo, a Telefónica assegurou o seu papel determinante no desporto premium, um dos elementos diferenciadores da sua oferta para a captação e fidelização dos seus clientes em Espanha.

Os torneios de futebol europeus, que atualmente já fazem parte da oferta televisiva da operadora através da Movistar Plus+, continuarão assim a fortalecer a oferta da empresa. A Telefónica, focada em ter um caráter diferenciador num ambiente de mercado altamente fragmentado em Espanha, continuará a contar com a Liga dos Campeões e os restantes torneios da UEFA.

A oferta convergente da empresa permite-lhe manter, nesse cenário competitivo, com grande folga em relação aos demais operadores de telecomunicações, o maior ARPU do mercado. Por sua vez, a rotatividade da Telefónica está em níveis mínimos, também de acordo com os últimos resultados financeiros da empresa, no encerramento de setembro. Ou seja, a Telefónica é a operadora que mais fatura por cliente e, ao mesmo tempo, conseguiu conter a saída dos seus fiéis clientes. As competições da UEFA, com mais de 140 jogos por temporada apenas na Liga dos Campeões, são um dos fatores distintivos para manter esses registos em Espanha.

Na conferência de imprensa oferecida durante a última apresentação de resultados, liderada pelo presidente da empresa Marc Murtra, as questões sobre os direitos desportivos foram um dos assuntos de interesse dos jornalistas. Às perguntas destes, Emilio Gayo, diretor executivo da Telefónica, reconheceu que «os direitos desportivos são uma parte importante da estratégia e, especificamente, os direitos do futebol» para o posicionamento no alto valor. No entanto, Gayo lembrou que iria ao leilão com uma proposta «financeiramente disciplinada».