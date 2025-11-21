eRadar

Veja as melhores imagens da conferência de lançamento do eRadar

A comunidade da defesa, da segurança, da aeronáutica e do espaço juntaram-se no estúdio ECO para o nascimento da nova marca dedicada a estes temas.

Veja abaixo algumas das melhores imagens deste evento, decorrido nesta quinta-feira, no estúdio ECO.

  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • José Neves, presidente do AED Cluster Portugal. Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • “Defesa, aeronáutica e espaço: de Bruxelas às fábricas e centros de engenharia em Portugal” é o tema que reúne em debate, José Neves, presidente do AED Cluster Portugal, Adolfo Mesquita Nunes, partner da Pérez-Llorca e Francisco Vilhena da Cunha, CEO da GEOSAT. Hugo Amaral/ECO
  • Francisco Vilhena da Cunha, CEO da GEOSAT. Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Adolfo Mesquita Nunes, partner da Pérez-Llorca. Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Debate “Defesa, aeronáutica e espaço: de Bruxelas às fábricas e centros de engenharia em Portugal” foi o tema em debate com José Neves, presidente do AED Cluster Portugal, Adolfo Mesquita Nunes, partner da Pérez-Llorca e Francisco Vilhena da Cunha, CEO da GEOSAT. A moderação esteva a cargo de Tiago Freire, subdiretor do ECO. Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Themur Khan Galindo, corporate director Espanha e Portugal, Global Business Development & Strategy da Lockheed Martin Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
  • Nuno Melo, ministro da Defesa. Hugo Amaral/ECO
  • Lançamento da nova marca do jornal ECO, o eRadar Hugo Amaral/ECO
1 / 46

 

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • 📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

  • Lagarde alerta para risco de “estagnação orçamental”

  • IA facilita “casamento” entre talento e empregos

  • EUA na COP, mesmo sem delegação. Governo “é temporário”

  • Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça sobre passos para a paz

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

Veja as melhores imagens da conferência de lançamento do eRadar

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.