Volvo “dispensa ruído” da Black Friday em nova campanha 

A marca de automóveis sueca pretende "reforçar a ideia de que o luxo não precisa de elevar o tom para ser percebido e que a verdadeira confiança dispensa ruído".

A Volvo lançou uma nova campanha digital dedicada à Black Friday com o objetivo de se distinguir pela “recusa do óbvio”. Num período do ano “historicamente marcado por excesso visual, promoções agressivas e estímulos contínuos”, a marca sueca optou por uma abordagem “mais contida, minimalista e silenciosa”. Com isso pretende “reforçar a ideia de que o luxo não precisa de elevar o tom para ser percebido e que a verdadeira confiança dispensa ruído“, refere-se em nota de imprensa.

Com criatividade da Burson, a campanha “vive num universo totalmente preto, inspirado na estética escandinava e na serenidade que caracteriza o design Volvo”, sendo que o “black” não é apenas uma cor, mas antes uma “atitude”, funcionando como “um statement visual que contrasta com o ritmo acelerado da época”.

Na mesma são destacados os seis modelos Black Edition da marca (EX30, EX40, EC40, XC40, XC60 e XC90), que “refletem na perfeição o minimalismo escandinavo e a postura silenciosa que orienta toda a campanha, reforçando valores como serenidade, precisão e atenção ao detalhe”.

A campanha marca presença em redes sociais e canais digitais, onde serão comunicadas condições exclusivas de Black Friday para clientes particulares e empresariais, como ofertas de manutenção, extensão de garantia e soluções de renting ajustadas às necessidades de cada tipo de cliente, adianta ainda a marca.