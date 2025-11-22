📹 Apenas um terço dos portugueses fazem seguro de viagem

Os seguros de viagem representam uma segurança contra riscos inesperados para os viajantes e, desde a pandemia de Covid-19, esta é uma área de negócio que tem vindo a crescer em Portugal. Esta semana, a HelloSafe revelou o mais recente barómetro dos seguros, que mostra precisamente uma procura crescente na sequência da crise pandémica.

Em Portugal, a taxa de penetração deste tipo de seguro é de apenas 33%, percentagem que, embora bastante longe dos 88% observados na Suécia e dos 78% no Reino Unido, evidencia um aumento de 20% a 25% na contratação deste tipo de produto.

Um dos motivos apontados para o aumento é a digitalização, com 70% das apólices a serem subscritas online. De acordo com o estudo da HelloSafe, as “projeções indicam que a taxa de penetração poderá continuar a crescer, impulsionada pela integração de seguros nas plataformas de reserva de viagens, produtos inovadores de insurtechs e uma perceção de risco consistentemente elevada por parte dos consumidores”.

Já os custos de um seguro de viagem para um cidadão português variam conforme a seguradora, a cobertura escolhida e a duração da viagem. No caso da Generali Seguros, em média, os preços começam a partir de 5,38 euros por dia, especialmente para viagens de curta duração e com coberturas básicas. Por exemplo, um seguro que cobre despesas médicas, hospitalares e extravio de bagagem, para uma viagem de cerca de dez dias em outubro deste ano, poderia custar a partir de 53,80 euros.

Na Fidelidade, um seguro com cobertura de despesas médicas, repatriação e morte ou invalidez permanente no caso de acidente, para 15 dias nos EUA, pode ficar em 75,47 euros. Por outro lado, a Europ Assistance tem seguros para viagens curtas (até três dias) no valor de 36,39 euros por pessoa, que incluem cobertura de assistência médica 24h, despesas médicas e cancelamento ou interrupção da viagem.