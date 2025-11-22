ECO Quiz. TAP, pensões e o que marcou a semana
Agora que termina mais uma semana, chegou a altura de testar o seu conhecimento. Está a par de tudo o que se passou?
A semana que agora termina começou com a Polícia Judiciária a realizar buscas em várias empresas no âmbito de uma investigação do DCIAP sobre suspeitas de fraude. Em comunicado, o Ministério Público confirmou as buscas e revelou que não estavam previstas detenções no âmbito deste processo que apelidou de “Operação Voo TP789”.
A Ryanair anunciou que vai cancelar as viagens para os Açores. A companhia aérea justifica esta decisão com “as elevadas taxas aeroportuárias” que são “definidas pelo monopólio aeroportuário francês ANA” e com a “inação do Governo português“.
O ECO publica todas as semanas um quiz que desafia a sua atenção. Tem a certeza que está a par de tudo o que se passou durante a semana? Teste o seu conhecimento.
