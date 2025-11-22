EUA sem delegação, mas com representação na COP. “Não tomem atenção ao governo federal. É temporário”, diz vereadora democrata

As negociações na COP estão na reta final, e ficam marcadas, pela primeira vez, por uma ausência de peso: os Estados Unidos. O presidente da maior economia do mundo — e também mais poluidora –, Donald Trump, decidiu que o país se retirasse do acordo de Paris e que não marcasse presença na 30.ª Conferência das Partes (COP30), através de uma delegação.

Mas a posição não é consensual, e a coligação America Is All In serve para mostrar isso mesmo: “A América está toda a bordo (all in) para atingir os objetivos do acordo de Paris”, introduz o site oficial da iniciativa, criada para contrabalançar a posição da administração dos Estados Unidos, logo em 2017, durante o seu primeiro mandato.

Desta coligação fazem parte atualmente 10 Estados, 368 governos locais que se espalham por todos os Estados exceto sete, 3.032 entidades empresariais que cobrem todo o país, 178 investidores e 431 instituições de ensino superior, além de algumas organizações culturais e de saúde.

No que diz respeito aos governos locais, o objetivo é “fornecer liderança climática através de políticas decisivas nas suas comunidades”, aprovando metas locais de descarbonização e exigindo mais ação federal. No caso dos negócios, a ideia no âmbito da coligação é definir metas climáticas e ajudá-los, através desta rede, a serem bem-sucedidos nesse caminho, lê-se na página.

“Não há financiamento”

Nesta COP, a presença da coligação não foi forte, com os congressistas a verem-se condicionados na deslocação a Belém por um assunto doméstico: o levantamento da paralisação da administração pública federal, concluído a 13 de novembro. Fonte oficial conta a presença de dois governadores, cinco especialistas em clima, 13 outros membros da delegação e três membros do staff. Laura Dent, vereadora em Harrisonburg, no Estado da Virginia, que integra uma das associações que fundaram a America Is All In em 2017, o ICLEI — Governos Locais pela Sustentabilidade, foi uma das presentes em Belém do Pará, participando na cimeira.

“Uma vez que o nosso governo federal está ostensivamente ausente, queremos deixar claro: como representantes das cidades e dos Estados, e organizações transversais a toda a nação, ainda estamos na luta pelo clima convosco, com o mundo“, introduz, ecoando a mensagem da coligação. Considera ainda que os membros da delegação que passaram pela COP estão presentes “de uma forma muito mais livre e leve” do que se o governo também tivesse vindo.

Confrontada com eventuais tensões e pressões, no sentido de não avançar com estas políticas, Dent explica: “Não é tanto haver pressão para não prosseguir, é que não há financiamento“. E no orçamento local, há prioridades a concorrerem com as alterações climáticas. Então, como se compensa esse buraco? “Vamos descobrir, não há uma resposta óbvia“, assume.

A sensação que tem, ao estar na COP, é a de que pode ser fortemente pró-clima, como delegada “não oficial”, e afirmar: “Não tomem atenção ao governo federal. É temporário“. Mas é mais benéfico ter membros norte-americanos destas coligações pró-clima na COP do que ter o governo federal? Desta forma os Estados Unidos conseguem dar uma melhor contribuição à transição? “Sim, penso que sim. Se o nosso governo estivesse aqui, estaria a fazer bullying com todos, advocando um reforço na energia fóssil. E esse não é o caminho pelo qual nós, americanos, 70% dos Estados e localidades, queremos seguir“.

A interligação entre diferentes coligações, na ótica de Dent, é uma forma de tornar os esforços a favor do clima mais eficazes, e não só de atuar a nível local, como de pressionar o resultado das eleições para o Congresso, que decorrem no ano que vem, e que Dent espera que sejam mais favoráveis aos democratas, que por regra são mais adeptos de medidas pró-clima.

“Nós contornámos, mais ou menos, o Governo. Mesmo com eles a travarem os créditos fiscais para as energias renováveis, por exemplo, nós ainda instalamos painéis solares“. Em Harrisonburg, o caminho mantém-se igual ao que era antes e durante a atribuição dos créditos fiscais, garante. A cidade tem o objetivo de atingir a neutralidade carbónica em 2050, e tem investido em energia solar, criando por exemplo o equivalente a uma comunidade solar — instalando painéis cuja eletricidade pode ser subscrita pelos cidadãos — e, também, apostando em parcerias publico privadas para a plantação de árvores e fomentação de plantas nos telhados das casas. “Fazemo-lo de qualquer forma“, conclui.

EUA tinham a porta aberta, mas não entraram

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve na conferência esta quinta-feira. No final do seu discurso, em resposta aos jornalistas sobre que mensagem gostaria de deixar a Donald Trump e se via a possibilidade que os EUA, entrando nas negociações, tivessem alguma influencia positiva, Guterres foi sucinto: “Estou à sua espera” e “a esperança é a última a morrer”.

De acordo com a Bloomberg, apesar de os EUA se terem retirado do Acordo de Paris, e terem a saída “oficial” marcada para 27 de janeiro do próximo ano, e não terem inscrito nenhum delegado para tomar parte nas negociações, podiam enviar representantes a qualquer momento. Isto porque, para já, os EUA ainda são parte do acordo de Paris e da Convenção Quadro das Nações Unidas para as Alterações Climáticas (UNFCCC, em inglês). No entanto, até à sexta-feira, marcada como o último dia da COP (que está a prolongar-se devido a negociações), não houve sinal físico desta Parte, pelo que a visita parece estar fora de questão.