Líderes da UE vão reunir segunda-feira para discutir propostas dos EUA para paz na Ucrânia, diz António Costa

Os líderes dos estamos membros da União Europeia (UE) vão reunir-se na segunda-feira durante uma cimeira UE-África em Luanda para discutir uma proposta de paz para a Ucrânia elaborada pelos EUA, disse este sábado o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

“O projeto dos EUA do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura”, escreveu Costa numa publicação na rede social X.

“Estamos prontos para nos envolvermos a fim de garantir que uma paz futura seja sustentável”, adiantou. “Convidei todos os 27 líderes da UE para uma reunião especial sobre a Ucrânia à margem da Cimeira UE-UA em Luanda na segunda-feira”.

A Ucrânia esta quinta-feira confirmou que recebeu um “plano preliminar” dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, afirmando estar pronta para trabalhar construtivamente com Washington, indicou esta quinta-feira a presidência ucraniana. “O Presidente ucraniano recebeu oficialmente um plano preliminar dos Estados Unidos que, segundo a avaliação norte-americana, poderá revitalizar a diplomacia”, declarou nessa o gabinete presidencial numa mensagem publicada na rede social Telegram.

Este sábado, Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, escreveu nessa rede social que a Ucrânia vai realizar nos próximos dias realizar reuniões na na Suíça com os EUA sobre as medidas para o fim da guerra.

“Estamos a iniciar consultas entre altos funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre os possíveis parâmetros de um futuro acordo de paz na Suíça”, referiu. “Agradecemos a participação da parte americana e a sua disponibilidade para conversações substantivas”.