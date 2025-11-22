Líderes da UE vão reunir segunda-feira para discutir propostas dos EUA para paz na Ucrânia, diz António Costa
A reunião vai decorrer em Luanda, à margem da cimeira entre a União Europeia e a União Africana, disse o presidente do Conselho Europeu.
Os líderes dos estamos membros da União Europeia (UE) vão reunir-se na segunda-feira durante uma cimeira UE-África em Luanda para discutir uma proposta de paz para a Ucrânia elaborada pelos EUA, disse este sábado o presidente do Conselho Europeu, António Costa.
“O projeto dos EUA do plano de 28 pontos inclui elementos importantes que serão essenciais para uma paz justa e duradoura”, escreveu Costa numa publicação na rede social X.
“Estamos prontos para nos envolvermos a fim de garantir que uma paz futura seja sustentável”, adiantou. “Convidei todos os 27 líderes da UE para uma reunião especial sobre a Ucrânia à margem da Cimeira UE-UA em Luanda na segunda-feira”.
A Ucrânia esta quinta-feira confirmou que recebeu um “plano preliminar” dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, afirmando estar pronta para trabalhar construtivamente com Washington, indicou esta quinta-feira a presidência ucraniana. “O Presidente ucraniano recebeu oficialmente um plano preliminar dos Estados Unidos que, segundo a avaliação norte-americana, poderá revitalizar a diplomacia”, declarou nessa o gabinete presidencial numa mensagem publicada na rede social Telegram.
Este sábado, Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, escreveu nessa rede social que a Ucrânia vai realizar nos próximos dias realizar reuniões na na Suíça com os EUA sobre as medidas para o fim da guerra.
“Estamos a iniciar consultas entre altos funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre os possíveis parâmetros de um futuro acordo de paz na Suíça”, referiu. “Agradecemos a participação da parte americana e a sua disponibilidade para conversações substantivas”.
