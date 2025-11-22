Longevity Plaza investe mais de 5 milhões em clínica de regeneração e bem-estar no Funchal

Depois de instalar “a maior câmara de crioterapia do mundo, com temperaturas que atingem os 110 graus negativos” no luxuoso centro de longevidade Coolzone, no Funchal (Madeira), o alemão Michael Schillinger está a investir 2,1 milhões de euros numa clínica de saúde e bem-estar com tecnologia de ponta que vai abrir até ao final deste ano. Esta segunda-feira doa à Universidade da Madeira um Body Loop Scan, avaliado em 105 mil euros, para desenvolver projetos de investigação.

Com estes investimentos e a parceria com a universidade local, Michael Schillinger, dono do grupo Longevity Plaza, pretende “tornar a Madeira o epicentro de uma nova era na saúde, tecnologia, ciências do desporto e robótica”, começa por notar Solange Andrade, gerente do Coolzone Madeira. Aberto desde 2024, o investimento inicial ultrapassou os 3,6 milhões de euros, segundo contabilizou depois ao ECO/Local Online a diretora do centro, Michelle Dittmann.

Engenheiro de formação, Michael Schillinger viu uma oportunidade de negócio quando se apercebeu da rápida recuperação da filha, então atleta de artes marciais, numa câmara de frio que instalou no escritório, na Alemanha, e sem precisar de recorrer a banhos de gelo.

Começou logo a delinear o projeto e em janeiro de 2024 avançou finalmente com o negócio numa zona de luxo do Funchal, onde estão instalados hotéis de 5 estrelas nas imediações. Desde o início que conta com o apoio da Direção Regional para as Políticas Públicas Integradas e Longevidade da Governo da Madeira na divulgação turística do projeto. E são cada vez mais os atletas e demais clientes, nomeadamente os estrangeiros residentes na ilha — com os alemães, ingleses e americanos no topo da lista –, que procuram o espaço para revitalizar corpo e mente.

Recentemente, o centro de longevidade firmou uma parceria com o Clube Desportivo Nacional para ajudar a melhorar a performance e recuperação dos atletas. “A Coolzoone Madeira tem a vantagem de, em curtos períodos de tempo, conseguir otimizar benefícios de recuperação e bem-estar, mediante o recurso a equipamentos com tecnologia de ponta, como é o caso da maior câmara de frio do mundo com temperaturas contínuas abaixo dos 110 graus negativos”, explica Solange Andrade enquanto nos guia pelo espaço.

É aqui que embarcamos numa experiência sensorial através do circuito de longevidade que pode custar 189 euros por pessoa. Começamos pelo body scan completo em 4D que analisa a nossa postura, estrutura muscular, composição corporal e alinhamento. Estamos depois prontos para um tratamento de drenagem linfática num “inovador equipamento” que, descreve a gerente deste centro de luxo, “fortalece tecidos, elimina toxinas e retenção de líquidos, além de ativar a circulação sanguínea”.

Segue-se um momento de relaxamento na câmara de luz infravermelha e oxigénio ionizado com aromaterapia ao som da chamada “frequência do amor”, para depois entrarmos na famosa câmara de crioterapia. Equipados com gorro, luvas e máscara, entramos numa primeira sala, onde ficamos durante uns segundos a 10 graus negativos, para depois seguirmos para outra onde a temperatura baixa aos 60 graus negativos até passarmos para uma terceira com menos de 110 centígrados.

As vantagens são muitas, assegura Andrade, desde a redução de stress, “o alívio de dores e redução de inflamações até ao reforço do sistema imunitário. Três minutos a menos de 110 graus centígrados na câmara fria equivalem a 15 minutos num banho de gelo”.

Apostado na regeneração do corpo e mente, Michael Schillinger inaugura até ao final deste ano a Clínica Medicbite Madeira, num investimento de 2,1 milhões de euros. “Este é um projeto clínico inovador” que casa medicina dentária, radiologia digital e tecnologias de navegação 3D, com “enfoque na postura, longevidade e combate à inflamação”.

Esta segunda-feira o grupo dá mais um passo para tornar a Madeira o epicentro da longevidade e bem-estar, ancorado num novo paradigma da investigação nestas áreas, a que soma a medicina desportiva, robótica, saúde e bem-estar. Será firmado um protocolo com a Universidade da Madeira, válido por três anos, nesse sentido.

“Vamos oferecer à Universidade da Madeira o mais recente Body Loop Scan, um sistema inovador de análise corporal e que ainda não está disponível comercialmente em Portugal“, detalha Solange Andrade, enquanto nos guia pelo Coolzoone Madeira. Este equipamento com tecnologia de ponta “faz um scan corporal com precisão científica, capaz de detetar assimetrias, otimizar programas de treino, prevenir lesões e monitorizar a evolução física em apenas alguns segundos”, descreve.

Segundo Michelle Dittmann, “o investimento será suportado pela Medicbite Scientific e, ao nível do hardware [Body Loop Scan para análise corporal], ascende a cerca de 105.000 euros”, a que acrescem os “custos anuais de aproximadamente 30.000 euros”. A Medicbite Scientific dedica-se ao estudo da longevidade, biotecnologia e medicina regenerativa.

A instituição de Ensino Superior passa, assim, a desenvolver projetos de investigação aplicada suportados pela infraestrutura clínica e operacional do grupo nas áreas de aplicação do desporto, do movimento e da postura. Este protocolo inclui ainda a oportunidade de dez estudantes realizarem estágios nas empresas.