Parpública confirma que recebeu três manifestações de interesse na privatização da TAP

A Parpública informou este sábado que, findo o prazo legal, recebeu três manifestações de interesse no processo de privatização da TAP e vai avançar para a etapa de availação de cumprimento do requisitos pelos interessados.

Esta sexta-feira o International Airlines Group (IAG), grupo que detém a Iberia e a British Airways entre outras companhias, informou que formalizou o interesse na privatização, juntando-se assim à AirFrance-KLMe à alemã Lufthansa, que já tinham manifestado o interesse na quarta-feira e na quinta-feira, respetivamente.

“No âmbito da primeira etapa do processo de venda de referência de 44,9% do capital da TAP, SA, consagrada no artigo 11o da Resolução do Conselho de Ministros (RCM) no141 – B/2025, a PARPÚBLICA, SGPS anuncia que recebeu três declarações de manifestação de interesse em participar na referida operação”, referiu, em comunicado.

“De acordo com o no4 do mesmo artigo da RCM, a PARPÚBLICA tem agora 20 dias para elaborar, de modo fundamentado, um relatório descritivo dos interessados que submeteram as respetivas declarações de manifestação de interesse, avaliando o seu cumprimento dos requisitos de participação previstos no n.o 1 do artigo 5.o deste diploma”, adiantou.

O ministro das Infraestruturas, Miguel Pinto Luz, afirmou na sexta-feira que as manifestações de interesse dos três maiores grupos europeus de aviação na privatização da TAP “eram previsíveis”, devido aos resultados financeiros conseguidos pela companhia aérea.

“Os resultados bons e robustos” da companhia aérea demonstram que a TAP “é uma companhia apetecível”, disse o governante em Vilamoura, no Algarve.

(Notícia atualizada às 20h57 com informação sobre os interessados)