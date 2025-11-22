Trump diz que proposta paz na Ucrânia não é a oferta final

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse este sábado que sua proposta atual de paz na Ucrânia para acabar com a guerra da Rússia não é sua oferta final, numa altura em que a Ucrânia e os aliados europeus de Washington afirmam que o plano de paz pode ser uma base para as negociações, mas precisa de “trabalho adicional”.

“A guerra precisa acabar de uma forma ou de outra”, declarou Trump, citado pela Reuters. Mas respondeu “não” quando perguntado se era a sua oferta final.

Líderes europeus e de outros países ocidentais procuram uma resposta coordenada para a exigência de Trump de que a Ucrânia aceite seu plano de paz de 28 pontos com a Rússia até quinta-feira.