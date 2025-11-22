Ucrânia vai reunir com EUA na Suiça para discutir medidas para pôr fim à guerra

A Ucrânia vai nos próximos dias realizar consultas na Suíça com os EUA sobre o fim da guerra que trava contra a Russia, escreveu Rustem Umerov, secretário do Conselho de Segurança Nacional e Defesa, este sábado no Telegram..

“Estamos a iniciar consultas entre altos funcionários da Ucrânia e dos Estados Unidos sobre os possíveis parâmetros de um futuro acordo de paz na Suíça”, referiu. “Agradecemos a participação da parte americana e a sua disponibilidade para conversações substantivas”.

Umerov editou a publicação, sem dar qualquer motivo, depois de uma versão anterior ter afirmado que as conversações seriam realizadas “com a participação de parceiros europeus”.

O presidente Volodymyr Zelensky aprovou a composição da delegação, que será liderada pelo chefe do seu gabinete e inclui altos funcionários de segurança, bem como diretrizes para as negociações relevantes, de acordo com o comunicado divulgado no Telegram.

“A Ucrânia nunca será um obstáculo à paz, e os representantes do Estado ucraniano defenderão os interesses legítimos do povo ucraniano e os alicerces da segurança europeia”, afirmou.

A Ucrânia esta quinta-feira confirmou que recebeu um “plano preliminar” dos Estados Unidos para pôr fim à guerra com a Rússia, afirmando estar pronta para trabalhar construtivamente com Washington, indicou esta quinta-feira a presidência ucraniana. “O Presidente ucraniano recebeu oficialmente um plano preliminar dos Estados Unidos que, segundo a avaliação norte-americana, poderá revitalizar a diplomacia”, declarou nessa o gabinete presidencial numa mensagem publicada na rede social Telegram.