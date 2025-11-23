Vídeo

📹 A internet é cara em Portugal? Depende do ponto de vista

  • ECO
  • 23 Novembro 2025
Olhando para o preço em euros de um megabit por segundo, a internet em Portugal é relativamente acessível em comparação com outros países europeus.

O custo de aceder à internet varia de país para país e reflete fatores como a concorrência, a infraestrutura existente e o poder de compra. Olhando para o custo por unidade de velocidade, medido em euros por cada megabit por segundo (Mbps), Portugal surge entre os países com a internet mais barata. Saiba mais neste vídeo:

