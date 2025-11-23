Advocatus

Montenegro diz que “PS tem saudades” de Pinto Luz

  • Lusa
  • 23 Novembro 2025
O primeiro-ministro afirmou que "o PS está com saudades" do ministro Miguel Pinto Luz e que este irá ao parlamento, "com todo o gosto, prestar todos os esclarecimento" sobre a TAP.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, afirmou que “o PS está com saudades” do ministro Miguel Pinto Luz e que este irá ao parlamento, “com todo o gosto, prestar todos os esclarecimento” sobre a TAP. Os socialistas anunciaram que iam chamar o ministro Pinto Luz ao parlamento para esclarecer se tem condições para tutelar o processo de privatização da TAP e questionar o primeiro-ministro se este membro do seu Governo reúne condições para continuar.

Estas duas iniciativas políticas foram anunciadas à agência Lusa pelo líder parlamentar do PS, Eurico Brilhante Dias, logo após ter terminado o período destinado à apresentação de manifestações de interesse por parte dos grupos de aviação que poderão concorrer ao processo de privatização da TAP.

Eu não sei qual é a novidade, sinceramente, eu aliás nem sei quantas vezes é que o ministro Pinto Luz já foi ao parlamento falar sobre isso, mas se tiver aqui mais uma, vai mais uma. Creio que há 10 anos que o Partido Socialista faz esse tipo de declaração e desde que o engenheiro Pinto Luz é ministro das Infraestruturas e Habitação, já por variadíssimas ocasiões foi interpelado, ainda foi há poucas semanas no parlamento, e também sobre esse dossiê“, reagiu o primeiro-ministro, em Luanda, no âmbito de uma visita a Angola, antes da Cimeira União Europeia-União Africana.

O Partido Socialista já está com saudades do engenheiro Pinto Luz, quer ouvi-lo outra vez, o engenheiro Pinto Luz vai ao parlamento, com certeza, com todo gosto, prestar todos os esclarecimentos sobre o processo de privatização da TAP“, acrescentou Luís Montenegro.

