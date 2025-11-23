Antes do fim de semana, uma seleção de lançamentos e novidades no ECO Avenida.

Que há de novo? E que vale realmente a pena? Respondendo a estas questões, o ECO Avenida vai lançar a Shortlist, uma rubrica que pretende tornar mais fácil a tarefa de encontrar o que realmente merece atenção.

Todas sextas-feiras, a Shortlist olha para o universo do luxo e excelência — lançamentos de novos produtos, movimentos e tendências — e faz a seleção do que há de mais relevante. De um novo relógio às viagens, dos carros ao vinho que é mesmo de experimentar, do perfume aos acontecimentos e hotéis imperdíveis. O objetivo da Shortlist é uma curadoria rápida, guiada pela qualidade e utilidade.

“A Shortlist é uma forma de darmos a conhecer aos nossos leitores, numa marca que é especialmente dedicado à indústria e negócios do luxo, os novos produtos e lançamentos do mercado, com exigência jornalística e um objetivo puramente informativo, porque os leitores também têm uma vida para além dos negócios“, afirma António Costa, publisher do ECO. Começa esta sexta-feira, dia 28 de novembro.

A Shortlist reforça a oferta do ECO AVENIDA, a marca do ECO dedicada aos negócios e à indústria do luxo e excelência, uma das apostas para 2026.