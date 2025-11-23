Trump acusa Kiev de ingratidão face aos seus esforços para pôr fim à guerra

O Presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump, acusou os líderes ucranianos de ingratidão face ao que diz serem os seus esforços para por fim a uma guerra que herdou “e que nunca deveria ter acontecido”. “Herdei uma guerra que nunca deveria ter acontecido, uma guerra em que todos perdem, em especial os milhões que morreram de forma desnecessária. A ‘liderança’ ucraniana não mostrou gratidão pelos nossos esforços e a Europa continua a comprar petróleo à Rússia“, escreveu Trump numa mensagem na sua plataforma Truth Social, em letras maiúsculas.

Na publicação, Trump assinalou que os EUA “continuam a vender quantidades massivas de armas à NATO para distribuir à Ucrânia” e deixou críticas ao seu antecessor, Joe Biden, que disse ter cedido estas de forma gratuita.

O plano de 28 pontos elaborado pelo Governo de Trump é visto com grande preocupação em Kiev, pois incorpora várias exigências russas importantes: a Ucrânia ceder território, aceitar uma redução do seu Exército e renunciar à adesão à NATO. No entanto, oferece a Kiev garantias de segurança do ocidente para evitar quaisquer novos ataques russos.

Donald Trump deu à Ucrânia até 27 de novembro, Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, para responder às soluções propostas pelos norte-americanos. Em caso de rejeição por parte da Ucrânia, Putin ameaçou continuar os ganhos territoriais na frente de batalha, onde o seu Exército detém a vantagem.

Perante esta dupla pressão dos Estados Unidos e da Rússia, Zelensky iniciou também consultas com os seus principais aliados na Europa.

A Rússia invadiu a Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022, numa guerra que teve o seu início em 2014 com a anexação da península da Crimeia pelos russos. No entender de Trump, Putin apenas avançou com a invasão por Biden ser o Presidente.

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, deverá reunir-se hoje em Genebra, na Suíça, com uma delegação ucraniana para chegar a um acordo sobre o plano da administração estadunidense.

Já no final de fevereiro, durante uma tensa troca de palavras verificada na Sala Oval, diante da imprensa, Trump e o vice-presidente JD Vance tinham acusado Zelensky de ingratidão e desrespeito.