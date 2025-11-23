Seguradoras

Zurich alia-se à Vencer Autismo para integrar jovens no mercado de trabalho

  23 Novembro 2025
A seguradora lançou, em parceria com a associação, um projeto que pretende capacitar jovens e adultos autistas para uma melhor integração no mundo laboral.

A Zurich Portugal, em parceria com a associação Vencer Autismo, lançou um projeto que pretende preparar jovens e adultos autistas para o mercado de trabalho, oferecendo formação, acompanhamento personalizado e mentoria.

Liliana Silva, Head of Sustainability da Zurich Portugal. “Acreditamos que a verdadeira inclusão gera um impacto profundo e duradouro.”

O programa irá beneficiar “mais de 100 jovens”, com idades compreendidas entre os 15 e os 35 anos, e conta com o apoio do programa Portugal Inovação Social, da Associação Comercial do Porto e da Universidade Portucalense Infante D. Henrique, explica em comunicado.

Este projeto vai estar dividido em três fases: “a primeira é de capacitação inicial e compreende workshops e formações adaptadas, com vista ao desenvolvimento de competências pessoais e sociais orientadas para a empregabilidade”, começam por explicar. Já a segunda fase vai consistir na elaboração de planos individuais, ajustados às necessidades de cada participante, para reforçar essas competências. Na fase final, os jovens têm acesso a mentoria contínua, incluindo orientação vocacional, elaboração de currículo, preparação para processos de seleção e acompanhamento de estágios.

O projeto inclui ainda ações dirigidas a pais e terapeutas, com masterclasses, sessões de mentoria e workshops que visam reforçar as redes de apoio dos jovens autistas.

“O apoio ao ‘Vencer Emprego’ evidencia o nosso compromisso com a diversidade, a inclusão e com o bem-estar social”, sublinha Liliana Silva, Head of Sustainability da Zurich Portugal. “Acreditamos que a verdadeira inclusão gera um impacto profundo e duradouro. A nossa parceria com a Vencer Autismo, que já dura desde 2023, tem-nos mostrado o poder de acreditarmos na força do talento único dos jovens autistas, no papel transformador das famílias que caminham ao seu lado nesta jornada e no impacto positivo das empresas inclusivas que acreditam na neurodiversidade.”

“A integração das pessoas com autismo no mercado de trabalho é um enorme desafio para estas pessoas e as suas famílias, para as organizações e para a nossa sociedade. Através do projeto ‘Vencer Emprego’, queremos inspirar pais a acreditarem nos seus filhos, jovens autistas a acreditarem nas suas carreiras e empresas a abrirem portas ao talento neurodiverso”, acrescenta Joe Santos, fundador da Vencer Autismo.

A seguradora Zurich Portugal ocupa a 8ª posição no ranking de maiores grupos de seguradoras e emitiu cerca de 275,7 milhões de euros em prémios durante o primeiro trimestre de 2025, de acordo com dados tratados pelo ECOseguros.

