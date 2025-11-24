5 coisas que vão marcar o dia

As votações do Orçamento do Estado regressam à Assembleia da República, após dois dias de votações na especialidade no final da semana passada. As tarifas dos EUA voltam a estar na agenda, com a Comissão Europeia a apresentar a representantes americanos uma proposta com mais produtos para incluir na isenção de tarifa. Já o primeiro-ministro marca presença na Cimeira União Europeia – União Africana, em Angola.

Votações do OE prosseguem na Assembleia da República

A semana arranca com mais votações do Orçamento do Estado na Assembleia da República. O segundo dia de votações na especialidade, na última sexta-feira, ficou marcado pelo chumbo de propostas da oposição, desta vez referentes ao IVA zero para um conjunto de bens alimentares básicos. Ainda assim, entre as 40 medidas viabilizadas, assinala-se a prorrogação da suspensão da penalização nas tributações autónomas em IRC para empresas com prejuízo, bem como um regime que assegure os salários dos trabalhadores portugueses na Base das Lajes em caso de shutdown americano.

Bruxelas apresenta proposta para alargar isenções

A Comissão Europeia apresenta a representantes americanos uma proposta sobre mais produtos para incluir na isenção de tarifas, no âmbito do acordo alcançado com Washington para taxas aduaneiras de 15%. O acordo negociado em julho já previa isenção de taxas aduaneiras numa série de produtos considerados estratégicos. A lista inclui aviões e componentes, alguns produtos químicos e genéricos, equipamentos de semicondutores, alguns produtos agrícolas, recursos naturais e matérias-primas críticas. Contudo, Bruxelas espera aumentar o número de produtos incluídos nesta lista.

Montenegro em visita a Angola

O primeiro-ministro Luís Montenegro está em Angola, em Luanda, por ocasião da Cimeira União Europeia – União Africana. O encontro junta mais de 75 delegações presidenciais e de chefes de governo, contando com a participação de várias entidades de alto nível político e económico de África e da Europa. Dedicado a “promover a paz e a prosperidade através de um multilateralismo eficaz”, visa reforçar a cooperação entre os dois continentes e a relação estratégica África-Europa, com uma intensa agenda em vários pontos da província de Luanda.

Gasóleo mais caro a partir desta segunda-feira

O preço do gasóleo, o combustível mais utilizado em Portugal, deverá subir três cêntimos, e a gasolina deverá descer um cêntimo, de acordo com os dados do ACP. Quando for abastecer, deverá passar a pagar 1,639 euros por litro de gasóleo simples e 1,722 euros por litro de gasolina simples 95, tendo em conta os valores médios praticados nas bombas à segunda-feira, divulgados pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG).

Cotrim Figueiredo e Jorge Pinto debatem para Belém

Os candidatos presidenciais João Cotrim de Figueiredo e Jorge Pinto têm um debate na RTP, no âmbito dos frente-a-frente para as presidenciais. Na terça-feira é a vez de Luís Marques Mendes e André Ventura debaterem na SIC. No total serão 28 os debates no âmbito das eleição presidenciais de 18 de janeiro, todos transmitidos em sinal aberto. Destes, 12 são na RTP1, oito transmitidos pela SIC e os outros oito pela TVI.