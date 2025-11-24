AD desce e fica mais perto do PS e Chega, revela sondagem

A Aliança Democrática (AD) desceu nas intenções de voto dos portugueses, de acordo com o barómetro mensal de novembro da Intercampus para o Jornal de Negócios, Correio da Manhã e CMTV. Apesar de continuar à frente (23,4%), a distância face aos dois maiores partidos da oposição diminuiu e continua em empate técnico com o PS (22,6%) e Chega (21,2%), uma vez que a margem de erro é de 4%.

O barómetro revela ainda que os três principais partidos com assento parlamentar recuaram nas intenções de voto em novembro, face ao mês anterior sendo a maior descida da AD, com menos 2,9 pontos percentuais, um desempenho que poderá ser explicado pela contestação em torno das alterações à lei laboral. Já o PS desceu 1,3 pontos percentuais e o Chega 1,7 pp. Destaque ainda para a Iniciativa Liberal e Livre que apesar de surgirem muito mais abaixo nas intenções de voto – 7,2% e 5,8%, respetivamente – conseguiram subir face a outubro 0,6 pp e 0,7 pp, respetivamente.

Apesar da descida da AD nas intenções de voto, Luís Montenegro conseguiu manter a avaliação de 2,9 pontos (numa escala de 0 a 5) e José Luís Carneiro subiu para 2,9 pontos. Rui Tavares do Livre segue muito perto com os mesmos 2,8 pontos da sondagem anterior.

Na mesma escala, na avaliação das instituições, destaque para o Banco de Portugal, agora liderado por Álvaro Santos Pereira, que subiu 0,2 pp para 3,2%. Tanto o Supremo Tribunal de Justiça como a Procuradoria-Geral da República subiram 0,2 pp para 3 pontos. Longe da popularidade de outros tempos, o Presidente da república surge em quinto lugar com 2,9 pontos, os mesmos do mês anterior.