Arábia Saudita destaca “passo importante” na cooperação com Portugal após visita de Castro Almeida

O Governo da Arábia Saudita destacou esta segunda-feira que “um passo importante no reforço da cooperação” entre Lisboa e Riade, após uma visita oficial do ministro da Economia, Castro Almeida, ao país árabe. Os dois governos realizaram a sétima reunião da comissão mista Arábia Saudita-Portugal, no segundo e último dia da deslocação do governante português a Riade, anunciou o Ministério da Economia e Planeamento saudita, em comunicado.

“O sucesso desta reunião será medido não só pelos acordos que assinarmos, mas pelos projetos que implementarmos, pelos investimentos que desbloqueamos e pelo conhecimento que trocamos”, afirmou o ministro saudita, Faisal Alibrahim, no início do encontro, que foi fechado à imprensa.

Em declarações à Lusa após a reunião, o ministro Castro Almeida destacou que “foram tratados muitos assuntos setoriais”, como a segurança, cooperação em matéria de segurança alimentar, cooperação tecnológica e científica, energia, ambiente e agricultura. Equipas dos dois países trabalham nestes temas em permanência e de dois em dois anos estas reuniões servem para fazer um balanço. A oitava comissão mista deverá decorrer em Portugal, em 2027.

A visita de dois dias do governante português incluiu reuniões bilaterais com os governantes sauditas da Economia, do Investimento e da Indústria, e, no domingo, o Fórum de Negócios Arábia Saudita-Portugal, que contou com a presença de mais de 50 empresas portuguesas e, do lado saudita, mais de 150 empresários.

O programa, adianta o Governo saudita, “permitiu discussões sobre oportunidades de investimento promissoras e o reforço das parcerias económicas entre os dois países”. Os dois governos assinaram ainda alguns memorandos de entendimento, destinados a reforçar a cooperação e a troca de informações, nomeadamente entre a ASAE e a homóloga saudita.