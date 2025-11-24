Arábia Saudita destaca “passo importante” na cooperação com Portugal após visita de Castro Almeida
"O sucesso desta reunião será medido não só pelos acordos que assinarmos, mas pelos projetos que implementarmos, pelos investimentos que desbloqueamos ", afirmou o ministro saudita.
O Governo da Arábia Saudita destacou esta segunda-feira que “um passo importante no reforço da cooperação” entre Lisboa e Riade, após uma visita oficial do ministro da Economia, Castro Almeida, ao país árabe. Os dois governos realizaram a sétima reunião da comissão mista Arábia Saudita-Portugal, no segundo e último dia da deslocação do governante português a Riade, anunciou o Ministério da Economia e Planeamento saudita, em comunicado.
“O sucesso desta reunião será medido não só pelos acordos que assinarmos, mas pelos projetos que implementarmos, pelos investimentos que desbloqueamos e pelo conhecimento que trocamos”, afirmou o ministro saudita, Faisal Alibrahim, no início do encontro, que foi fechado à imprensa.
Em declarações à Lusa após a reunião, o ministro Castro Almeida destacou que “foram tratados muitos assuntos setoriais”, como a segurança, cooperação em matéria de segurança alimentar, cooperação tecnológica e científica, energia, ambiente e agricultura. Equipas dos dois países trabalham nestes temas em permanência e de dois em dois anos estas reuniões servem para fazer um balanço. A oitava comissão mista deverá decorrer em Portugal, em 2027.
A visita de dois dias do governante português incluiu reuniões bilaterais com os governantes sauditas da Economia, do Investimento e da Indústria, e, no domingo, o Fórum de Negócios Arábia Saudita-Portugal, que contou com a presença de mais de 50 empresas portuguesas e, do lado saudita, mais de 150 empresários.
O programa, adianta o Governo saudita, “permitiu discussões sobre oportunidades de investimento promissoras e o reforço das parcerias económicas entre os dois países”. Os dois governos assinaram ainda alguns memorandos de entendimento, destinados a reforçar a cooperação e a troca de informações, nomeadamente entre a ASAE e a homóloga saudita.
