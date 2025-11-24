ASF vai premiar com 7.500 euros a melhor investigação de Economia, Matemática e Tecnologia nos seguros

A Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões (ASF) acaba de ançar a 5.ª edição do prémio que distingue trabalhos de investigação científica de elevado valor para o desenvolvimento de mercados nacionais de seguros e fundos de pensões nas áreas de Economia, Matemática e Tecnologia.

Com um valor de 7.500 euros, o “Prémio ASF” vai estar a aceitar a submissão de trabalhos até ao final primeiro trimestre de 2026, sendo que o vencedor será anunciado até meados de julho desse mesmo ano.

O júri independente vai avaliar os trabalhos com base na qualidade e rigor científico, originalidade e interesse para os setores segurador e dos fundos de pensões.

O painel de jurados será então composto por João Andrade e Silva, professor aposentado catedrático no Instituto Superior de Economia e Gestão da Universidade de Lisboa (ISEG-ULisboa), José Veiga Sarmento, economista e ex-presidente da Associação Portuguesa de Fundos de Investimento, Pensões e Patrimónios (APFIPP), e Manuel Esquível, professor associado na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova de Lisboa (FCT NOVA).

Os interessados devem submeter os trabalhos em formato de PDF não editável, acompanhados por uma nota curricular do autor, ou autores, assim como os respetivos meios de contacto e uma declaração de não publicação do estudo entregue assinada sob compromisso de honra. Os trabalhos devem ser enviados para o endereço de e-mail: [email protected].

Importa ressaltar que cada edição anual do prémio varia alternadamente entre as áreas de “Economia, Matemática e Tecnologia” e “Direito e Humanidades”.