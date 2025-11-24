Aumenta o número de atletas de elite que transformam a sua experiência em projetos empresariais

Reformar-se nem sempre significa parar; para muitos desportistas de elite, é o início de uma nova etapa em que canalizam a disciplina, o esforço e a visão estratégica adquiridos na alta competição para outros projetos profissionais ou empresariais.

De acordo com o estudo «Empregabilidade dos desportistas de elite espanhóis reformados», apenas seis em cada dez planeiam a sua reforma e mais de um terço dos desportistas (36,9%) reconhece não ter resolvido a sua situação profissional ao deixar a competição.

Em muitos casos, os desportistas continuam ligados ao mundo do desporto, e até mesmo à disciplina em que alcançaram o sucesso. É o caso de Emilio Sánchez Vicario, uma referência do ténis espanhol na década de 80, que há mais de 25 anos combina com sucesso a educação e o desporto de elite através da ES American School. Com sede em Barcelona e na Flórida, a academia-escola foi pioneira em oferecer um modelo educativo integral que permite aos jovens talentos desenvolverem-se tanto academicamente como desportivamente.

«Mais de 10 000 alunos de mais de 100 nacionalidades passaram pela nossa academia. Tenho orgulho em ver como o desporto se torna para eles uma escola de vida. O nosso objetivo sempre foi oferecer-lhes um futuro em que a formação e o desporto caminhem juntos, porque o sucesso não depende apenas de ganhar, mas de estar preparado para o que vem a seguir», afirma Emilio Sánchez Vicario.

Em Manacor, Rafa Nadal impulsionou a Rafa Nadal Academy, que abriu as suas portas em outubro de 2016. Por sua vez, Sergi Bruguera, bicampeão de Roland Garros e ex-capitão da Copa Davis, encontrou o seu caminho na consultoria financeira para desportistas de elite.

Entre as desportistas do raquete que souberam reinventar-se, Serena Williams é um bom exemplo. Depois de se retirar do ténis profissional em 2022, Williams centrou a sua carreira no mundo empresarial, investindo em startups, fundando a sua própria empresa de capital de risco (Serena Ventures) e lançando linhas de moda e cosméticos, entre outras iniciativas. Na altura, a própria Serena afirmou que os negócios são como o ténis, é preciso treinar todos os dias.

Roger Federer soube projetar o seu legado para além das quadras através da sua parceria com a marca suíça On, na qual não só colabora como imagem, mas também como investidor. A sua ligação com a empresa impulsionou o crescimento das suas sapatilhas e produtos desportivos, tornando-se uma das parcerias mais reconhecidas do ténis moderno. Federer conseguiu assim manter-se ligado ao desporto enquanto constrói o seu próprio projeto empresarial.

No futebol, é frequente encontrar exemplos de ex-jogadores que continuam ligados ao desporto e, ao mesmo tempo, potenciam a sua faceta empresarial. Míchel, Zinedine Zidane ou, mais recentemente, Xabi Alonso são exemplos de quem decidiu continuar a sua paixão a partir dos bancos de suplentes. Todos eles, ex-jogadores do Real Madrid, encontraram na figura do treinador uma forma de continuar ligados ao futebol e manter a ambição que os caracterizou na sua etapa como jogadores.

Zinedine Zidane, além disso, ampliou a sua atividade com projetos como os seus centros desportivos Z5, onde combina padel e futebol em espaços de lazer. A sua aposta empresarial reforça a sua presença no desporto de uma forma mais inovadora e demonstra como soube transformar o seu prestígio em iniciativas com projeção para o futuro.

Há quem opte por se reinventar numa vertente mais empresarial, mantendo a sua ligação ao desporto a partir de uma nova perspetiva. Gerard Piqué, ex-jogador do Barça, impulsionou projetos que mudaram a forma de entender o desporto com a criação da Kings League, uma liga de futebol 7 com um formato inovador, que conta com a participação de ex-jogadores e jogadores de alto nível, como Neymar Jr ou Lamine Yamal.

E se há um exemplo que resume essa ideia de que “quando a carreira desportiva termina, começa a empresarial”, esse exemplo é Michael Jordan. O seis vezes campeão da NBA com o Chicago Bulls soube transformar o seu legado desportivo num império empresarial. Através da sua parceria com a Nike, a marca Air Jordan se transformou num fenómeno global que hoje gera milhares de milhões de dólares anuais. Além disso, Jordan tornou-se proprietário do Charlotte Hornets, sendo um dos primeiros desportistas a alcançar o estatuto de multimilionário graças aos seus investimentos. O desportista mais bem pago da história simboliza o auge do desportista-empresário: alguém que transcende os campos para se tornar uma referência nos negócios.

Mas é claro que ele tem concorrentes que logo o ultrapassarão se souberem ter a sua visão de futuro e criarem o seu império com o seu legado. Ronaldo, Messi e Federer poderiam imitá-lo.