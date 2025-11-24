Pensar em Grande

BRP e ECO lançam “Pensar em Grande”, o novo videocast sobre liderança e o futuro do país

  • ECO
  • 24 Novembro 2025

Cada episódio partilhará conversas de fundo com líderes que desempenham um papel determinante no crescimento económico de Portugal.

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) e o ECO juntam-se para lançar “Pensar em Grande”, um novo videocast dedicado às grandes lideranças empresariais portuguesas e às ideias que moldam o futuro económico, industrial e social do país. O projeto estreia a 26 de novembro, inaugurando um formato premium de storytelling empresarial que combina profundidade, proximidade e visão estratégica.

“Pensar em Grande” nasce com uma ambição clara: criar um espaço onde as principais figuras do tecido empresarial português possam refletir sobre os desafios estruturais do país, as oportunidades de transformação e o papel da liderança na construção de um futuro mais competitivo.

Um formato criado para dar voz a quem faz mover a economia

Cada episódio do videocast Pensar em Grande partilhará conversas de fundo com líderes que desempenham um papel determinante no crescimento económico de Portugal.

A série arranca a 26 de novembro com Paula Amorim, chairperson da Galp. O segundo episódio terá como convidado Nuno Marques, CEO do Grupo Visabeira.

As grandes lideranças empresariais portuguesas, como nunca antes vistas, em conversas inspiradoras sobre o futuro, a indústria e o país

O videocast Pensar em Grande marca um novo capítulo na colaboração com o BRP, associação que reúne 43 dos maiores grupos empresariais nacionais com o objetivo de acelerar o crescimento económico e social do país. O projeto surge como uma extensão natural da missão da BRP: elevar o debate público, aproximar decisores e inspirar novas soluções para o desenvolvimento de Portugal.

O lançamento será acompanhado por uma estratégia digital multiplataforma — LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e sites institucionais — com teasers, excertos, entrevistas integrais e destaques editoriais coordenados entre o BRP e o ECO.

Assine o ECO Premium

No momento em que a informação é mais importante do que nunca, apoie o jornalismo independente e rigoroso.

De que forma? Assine o ECO Premium e tenha acesso a notícias exclusivas, à opinião que conta, às reportagens e especiais que mostram o outro lado da história.

Esta assinatura é uma forma de apoiar o ECO e os seus jornalistas. A nossa contrapartida é o jornalismo independente, rigoroso e credível.

Assine já Veja todos os planos

Últimas

  • OE2026. PPP na saúde e propinas marcam 3º dia de votações

  • Angola suporta “peso excessivo” da dívida, diz Guterres

  • Riade destaca “passo importante” na cooperação com Portugal

  • Governo tem de apresentar plano de fixação de médicos no SNS

  • Caixa tem luz verde de Cabo Verde para vender BCA

Populares

Eventos

Comentários ({{ total }})

BRP e ECO lançam “Pensar em Grande”, o novo videocast sobre liderança e o futuro do país

Respostas a {{ screenParentAuthor }} ({{ totalReplies }})
Avatar
{{ comment.author_name }}
Avatar
{{ comment.replies.last_author_name }} respondeu
{{ comment.replies.count }} {{ labelComment( comment.replies.count ) }}

{{ noCommentsLabel }}

Ainda ninguém comentou este artigo.

Promova a discussão dando a sua opinião

Precisa fazer para poder comentar.