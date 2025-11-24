BRP e ECO lançam “Pensar em Grande”, o novo videocast sobre liderança e o futuro do país

A Associação Business Roundtable Portugal (BRP) e o ECO juntam-se para lançar “Pensar em Grande”, um novo videocast dedicado às grandes lideranças empresariais portuguesas e às ideias que moldam o futuro económico, industrial e social do país. O projeto estreia a 26 de novembro, inaugurando um formato premium de storytelling empresarial que combina profundidade, proximidade e visão estratégica.

“Pensar em Grande” nasce com uma ambição clara: criar um espaço onde as principais figuras do tecido empresarial português possam refletir sobre os desafios estruturais do país, as oportunidades de transformação e o papel da liderança na construção de um futuro mais competitivo.

Um formato criado para dar voz a quem faz mover a economia

Cada episódio do videocast Pensar em Grande partilhará conversas de fundo com líderes que desempenham um papel determinante no crescimento económico de Portugal.

A série arranca a 26 de novembro com Paula Amorim, chairperson da Galp. O segundo episódio terá como convidado Nuno Marques, CEO do Grupo Visabeira.

As grandes lideranças empresariais portuguesas, como nunca antes vistas, em conversas inspiradoras sobre o futuro, a indústria e o país

O videocast Pensar em Grande marca um novo capítulo na colaboração com o BRP, associação que reúne 43 dos maiores grupos empresariais nacionais com o objetivo de acelerar o crescimento económico e social do país. O projeto surge como uma extensão natural da missão da BRP: elevar o debate público, aproximar decisores e inspirar novas soluções para o desenvolvimento de Portugal.

O lançamento será acompanhado por uma estratégia digital multiplataforma — LinkedIn, Instagram, Facebook, YouTube e sites institucionais — com teasers, excertos, entrevistas integrais e destaques editoriais coordenados entre o BRP e o ECO.