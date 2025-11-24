Bupa lança a sua primeira campanha em Portugal para consolidar presença no país

É através desta campanha que a Bupa apresenta oficialmente a sua marca ao mercado português. O objetivo de dar a conhecer aos portugueses a sua oferta de seguros de saúde.

A Bupa lançou a sua primeira campanha em Portugal, “assinalando um novo passo na consolidação da marca no país”, após a sua entrada no mercado nacional em maio de 2025.

Sob o conceito “Respiramos saúde, inspiramos bem-estar”, a campanha pretende “refletir o propósito global da Bupa — ajudar as pessoas a viver vidas mais longas, saudáveis e felizes — através de uma mensagem inspiradora, próxima e emocional”, refere-se em nota de imprensa.

Com uma linguagem “autêntica e positiva”, a campanha tem também como objetivo posicionar a Bupa como “um parceiro de confiança na saúde dos portugueses”, reforçando o compromisso da marca em “disponibilizar soluções de cuidado inovadoras e centradas nas pessoas”.

“A campanha ‘Respiramos saúde, inspiramos bem-estar’, destaca a vasta experiência internacional do grupo, mas também a importância que atribuímos ao cliente, que está sempre no centro das nossas decisões. Para nós, cuidar da saúde é tão natural como respirar e, por isso, o nosso compromisso é disponibilizar soluções que combinem tecnologia, excelência média e um acompanhamento verdadeiramente humano, próximo e de qualidade”, diz citada em comunicado Luisa Escribano, diretora de marketing da Sanitas Seguros, empresa ibérica de saúde pertencente ao Grupo Bupa.

É através desta campanha que a Bupa apresenta assim oficialmente a sua marca ao mercado português, com o objetivo de “dar a conhecer” aos portugueses a sua oferta de seguros de saúde.

Assinada pela Dentsu Creative, a campanha presença em televisão, rádio, meios digitais, outdoors e redes sociais. O planeamento de meios é da Dentsu Media.