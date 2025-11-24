Cúpula diretiva da Telefónica investe mais de 1,5 milhões em ações da empresa após seu novo plano estratégico

Após apresentar o seu plano estratégico «Transform & Growth» no passado dia 4 de novembro, a direção da Telefónica demonstrou a sua confiança no novo roteiro e no futuro da empresa, investindo mais de 1,5 milhões de euros em títulos da empresa.

Esta operação vem juntar-se às já realizadas pelo presidente executivo, Marc Murtra, que no passado dia 13 de novembro informou da aquisição de 136 241 ações da empresa, com um investimento de meio milhão de euros. No mesmo dia, o diretor executivo da operadora, Emilio Gayo, comunicou a compra de 135.502 ações, o que representa outro desembolso de meio milhão de euros.

A eles, outros executivos, entre os quais Juan Azcue, diretor de Estratégia e Desenvolvimento da empresa, e Pablo de Carvajal, secretário-geral e do Conselho da Telefónica, juntaram-se a esta onda de compras de ações da empresa, que representaram um desembolso total de mais de 1,5 milhões de euros.

Estas operações são vistas como uma demonstração da convicção dos executivos da empresa no novo plano estratégico e no trabalho em direção a um modelo de crescimento mais sustentável a médio e longo prazo.

Nesse sentido, a Fitch destacou que a nova estratégia da Telefónica melhora a sua flexibilidade financeira, que tem sido uma das principais preocupações do mercado nos últimos anos, e reforça a sua capacidade de desalavancagem.

Entretanto, 73% dos analistas mantêm a sua confiança nos títulos da empresa, recomendando a compra ou manutenção dos seus títulos, de acordo com dados da Bloomberg.