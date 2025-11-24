Dica do ECO dos Fundos: Como publicitar projetos com apoio europeu

Todos os projetos que têm apoios comunitários, obrigatoriamente, têm de publicitar esse facto. Há muito que é assim, mas agora há novas regras. A diretora de comunicação do Compete, Paulo Lobo de Ascensão explica o que mudou na Dica do ECO dos Fundos.

O princípio básico da obrigatoriedade da publicitação dos fundos prende-se com a transparência: onde são aplicados os fundos? Esta é a pergunta cuja resposta todos os europeus têm direito de saber, já que são os contribuintes para esses mesmos fundos.

“Para a Comissão Europeia tem sido cada vez mais importante dar notoriedade ao selo da União Europeia”, sublinha Paulo Lobo de Ascensão.

As regras ditam que todos os projetos que contam com apoios comunitários tem de ter placas, em local muito visível onde decorre a operação. “Mas como as placas são estáticas, basicamente quem as vê são os trabalhadores, por isso a Comissão decidiu reforçar a comunicação através das redes sociais”, explicou a diretora de comunicação do Compete.

Todos os projetos têm de ter uma ficha que tem de estar obrigatoriamente no site das empresas que promovem os programas com os objetivos e resultados expectáveis da operação. “Esta questão, apesar de não ser nova continua a ser uma questão fraturante, porque ainda há muitas empresas que não têm a ficha de beneficiário”, alerta a responsável.

Além disso, é preciso apresentar a barra de cofinanciamento que em Portugal deve ter o símbolo da União Europeia, do Portugal 2030 e do programa financiador.

Mas agora, todas as operações com um custo total elegível superior a 500 mil euros devem fazer um vídeo de, pelo menos um minuto, onde apresentem o projeto, para chegar a públicos diferenciados. Este vídeo poderá ser utilizado pelas autoridades de gestão ou pela Comissão Europeia em qualquer fórum onde se falem de boas práticas.

Já as operações que têm um custo total superior a dez milhões de euros devem além do vídeo fazer um evento de comunicação, ou um evento que envolvam a autoridade de gestão e a Comissão Europeia.