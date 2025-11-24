EDP quer recomprar mil milhões de dívida e lançar nova emissão de obrigações
Objetivo da oferta de recompra de dívida e a emissão das “New Notes” é “gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP.
A EDP quer recomprar 1.000 milhões de euros de dívida subordinada com vencimento em 2083, convidando os investidores detentores destes instrumentos a fazerem ofertas de venda, segundo um comunicado enviado esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).
Paralelamente, a energética está a preparar uma nova emissão de obrigações, cujas receitas serão destinadas “aos ativos Green elegíveis do Grupo EDP”.
Segundo avança, esta nova série de obrigações – as “New EU Green Notes” ou “New Notes” – “não são garantidas (unsecured), sendo sénior relativamente às ações ordinárias da EDP e a outros instrumentos subordinados e subordinadas às suas obrigações de dívida sénior”.
De acordo com a agência de notícias financeiras Bloomberg, as novas obrigações serão emitidas com um prazo de 30 anos e uma taxa de juro próxima dos 4,875%, não podendo o reembolso ser feito antes dos primeiros sete anos do prazo (non callable).
No comunicado, a energética refere que o objetivo da oferta de recompra de dívida e a emissão das “New Notes” é “gerir proativamente os instrumentos híbridos da EDP, mantendo estável o montante de instrumentos híbridos da EDP que beneficiam de classificação intermediate equity content atribuída pelas agências de notação de risco”.
A EDP ressalva ainda que a aquisição dos títulos de dívida “está sujeita, entre outros fatores, ao sucesso da colocação das New Notes”.
